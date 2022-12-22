Дрони зможуть літати цілодобово і на величезні відстані: що вигадали вчені (відео)

Стартап H3 Dynamics розробив автономні водневі двигуни для БПЛА та літаків.

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Компанія H3 Dynamics (Франція) нещодавно анонсувала свою нову розробку – силову установку на водні. Пристрій сконструйований таким чином, що може замінити акумулятори безпілотників або електролітаків, пише newatlas.com.

Інженери запевняють, що двигуни дозволять дронам перебувати у повітрі досить тривалий час, при цьому і дальність польоту збільшиться. Видання навело наочний приклад: мультикоптер з акумулятором зміг провести в небі майже 2 години (1 год. 50 хв., якщо бути точніше). Той самий дрон, але з гібридним двигуном на 16 л протримався 10 год 15 хв., і з водневим двигуном тривалість польоту досягла понад 12 год.

Плюс водневої силової установки в тому, що вона важить набагато менше, ніж акумулятор, проте зазвичай має набагато більші габарити. H3 Dynamics стверджують, що цю проблему вдалося вирішити за рахунок того, що їх двигун встановлюється не всередині конструкції дрону, а зовні. ЗМІ пише, що установка складається з:

водневої рухової установки,

бака,

системи паливних елементів,

електродвигуна,

пропелера.

[ + – ] Випробування водневого двигуна на дроні

Пристрій кріпиться до фюзеляжу з нерухомим крилом вздовж крил для розподіленої тяги.

Водневий двигун пройшов випробування за допомогою вантажного БПЛА, який важить 25 кг (марка не уточнюється). Дрон пролетів 350 км.

Раніше Фокус писав про те, що шахрай спробував вкрасти велику суму грошей за допомогою квадрокоптера. Зловмисника вдалося спіймати, а гроші — повернути законному власнику завдяки пильній киянці, яка повідомила поліцію про дрон із причепленою до нього сумкою.