Дроны смогут летать сутками и на огромные расстояния: что придумали ученые (видео)

Стартап H3 Dynamics разработал автономные водородные двигатели для БПЛА и самолетов.

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Компания H3 Dynamics (Франция) недавно анонсировала свою новую разработку — силовую установку на водороде. Устройство сконструировано таким образом, что может заменить аккумуляторы беспилотников или электросамолетов, пишет newatlas.com.

Инженеры уверяют, что двигатели позволят дронам находиться в воздухе весьма длительное время, при этом и дальность полета увеличится. Издание привело наглядный пример: мультикоптер с аккумулятором смог провести в небе почти 2 ч (1 ч 50 мин., если быть точнее). Тот же дрон, но с гибридным двигателем на 16 л продержался 10 ч 15 мин., а с водородным двигателем длительность полета достигла более 12 ч.

Плюс водородной силовой установки в том, что она весит намного меньше, чем аккумулятор, однако, обычно, имеет намного более крупные габариты. В H3 Dynamics утверждают, что эту проблему удалось решить за счет того, что их двигатель устанавливается не внутри конструкции дрона, а снаружи. СМИ пишет, что установка состоит из:

водородной двигательной установки,

бака,

системы топливных элементов,

электродвигателя,

пропеллера.

[ + – ] Испытания водородного двигателя на дроне

Устройство крепится к фюзеляжу с неподвижным крылом вдоль крыльев для распределенной тяги.

Водородный двигатель прошел испытания при помощи грузового БПЛА, который вест 25 кг (марка не уточняется). Дрон пролетел 350 км.

Ранее Фокус писал о том, что мошенник попытался украсть большую сумму денег при помощи квадрокоптера. Злоумышленника удалось поймать, а деньги — вернуть законному владельцу благодаря бдительной киевлянке, которая сообщила полиции о дроне с прицепленной к нему сумкой.