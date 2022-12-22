Ловкость дрона и мошенничество. Квадрокоптер украл 40 тысяч евро в Киеве

Беспилотник доставил деньги в условленное место, но их обнаружила прохожая, сообщившая правоохранителям.

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В Киеве мужчина украл 40 тысяч евро с помощью дрона и хитрой схемы. Детали преступления раскрыла пресс-служба Киевской городской прокуратуры на официальном сайте.

Украинца приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за кражу и мошенничество в Подольском районе Киева. Как выяснило следствие, ранее судимый уроженец Луганской области разместил в соцсетях объявление об обмене валюты по выгодному курсу и нашел клиента, решившего обменять 40 тысяч евро на гривны.

Мошенник назначил встречу в фальшивом обменном пункте, взял деньги и незаметно для жертвы переложил их в сумку-авоську, прикрепленную к квадрокоптеру. После запуска беспилотник поднялся в воздух и улетел по заранее запрограммированному маршруту, а преступник сбежал через дыру в стене.

Случилось так, что квадрокоптер приземлился вместе с деньгами неподалеку от обменного пункта, и его заметила проходившая мимо женщина. Она сообщила о находке в полицию, которая вернула жертве украденное и задержала подозреваемого.

Летом прошлого года в Киеве разоблачили сеть фальшивых обменников валют. Злоумышленники оборудовали помещение, куда заманивали жертв, а затем сбегали вместе с деньгами через подземный ход. За пять месяцев от действий лжеобменников пострадали как минимум шесть человек.

В начале декабря глава НБУ Андрей Пышный рассказал, когда в Украине могут отменить фиксированный курс доллара. По его словам, со временем банки смогут вернуться к плавающим курсам и инфляционному таргетировнию, но не раньше, чем в стране снимут военное положение.