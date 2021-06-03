В Киеве разоблачили сеть фальшивых обменников валют: "Аферист сбежал через подземный ход"

Злоумышленники пять месяцев орудовали в столице и обокрали минимум шесть человек, заявил один из пострадавших.

Правоохранители разоблачили сеть мошенников, которые крали деньги украинцев через фальшивые пункты обмена валюты. Один из пострадавших рассказал о произошедшем изданию "Факты".

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Киевский бизнесмен лишился 75 тысяч долларов, когда пытался срочно обменять их на гривны в обменнике на улице Шелковичной. По словам мужчины, он нашел покупателя через интернет и договорился о сделке по рыночному курсу, а когда передал деньги в окошко — кассир тут же сбежал.

"Вышел через специально оборудованный подземный ход. Оказалось, в его комнате в полу была дыра. Через нее он вышел на улицу. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать", — поделился пострадавший.

Не дождавшись кассира из хранилища, киевлянин вызвал полицию и выяснил, что в центре Киеве за последнее время произошло уже несколько похожих краж в фальшивых обменниках, притом злоумышленники каждый раз забирали крупную сумму и сбегали через подземный ход. Так у одной из жертв украли 130 тысяч долларов.

[ + – ] Задержанный за мошенничество с обменниками в Киеве Фото: Факты

Как стало известно "Фактам", от рук мошенников пострадали как минимум шесть человек, а в апреле правоохранители задержали четырех подозреваемых. По словам бизнесмена, среди них оказался и кассир, который унес 75 тысяч гривен. Группа при помощи поддельных документов снимала помещения, делала ремонт, создавала видимость пункта обмена и ждала жертву с крупной суммой денег — от мелких операций псевдооператор попросту отказывался.

Подозреваемых удалось вычислить благодаря объявлению в Интернете — через месяц они разместили тот же текст, на который "повелся" бизнесмен. По словам мужчины, следствие продолжается в рамках производства о мошенничестве в особо крупных размерах, однако процесс постоянно затягивают.

"Судебные заседания постоянно откладывались из-за ходатайства со стороны защиты — они заявляли отводы судье, прокурору. К этому следует добавить безосновательные вызовы скорой помощи", — объяснила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец. — "Но эти хитрости не помогли, и суд все-таки взял подозреваемых под стражу".

Ранее замглавы Черниговской ОГА задержали за мошенничество в особо крупных размерах. Как выяснило ГБР, чиновник обещал помочь с приватизацией гостинничного комплекса за вознаграждение в 160 тысяч долларов.