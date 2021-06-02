Замглавы Черниговской ОГА задержали за мошенничество на $160 тыс. - ГБР

Чиновник вместе с посредником собирались продать государственный комплекс по цене намного ниже рыночной, считают детективы.

Государственное бюро расследований задержало заместителя главы Черниговской областной администрации по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба структуры на официальном сайте.

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По данным следствия, сообщник чиновника представился руководителем "Отеля Славянский" и пообещал участнику открытых торгов победу на аукционе по продаже государственного гостинничного комплекса за вознаграждение в 160 тысяч долларов. Деньги должны были передать замглавы областной администрации, который гарантировал покупателю отсутствие конкурентов и беспрепятственное оформление документов после приватизации.

[ + – ] ГБР задержала подозреваемого в мошенничестве на Черниговщине Фото: ГБР [ + – ] ГБР задержала подозреваемого в мошенничестве на Черниговщине Фото: ГБР

"Отель "Славянский"" расположен в Новогороде-Сиверском на берегу реки Десна, объект оценили в 26 миллионов гривен без НДС. Как предполагает ГБР, подозреваемые собирались продать его по гораздо меньшей цене, для этого они познакомились с покупателем и договорились о сделке.

Как сообщает Генпрокуратура, фигурантов дела задержали 1 июня при получении крупной суммы наличных долларовыми купюрами. Сейчас им грозит конфискация имущества и лишение свободы на срок до 12 лет. ГБР не разглашает имена задержанных, однако согласно сайту Черниговской ОГА, у действующей главы Анны Коваленко есть четыре заместителя: Елена Бойко, Александр Савченко и Елена Дума.

Ранее ГБР задержало руководителей лесного хозяйства "Конча-Заспа" и национального парка "Голосеевский". Им инкриминируют вымогательство взятки за создание веревочного парка и ускорение процедуры оформления договора.

СБУ разоблачила завышение коммунальных тарифов в Луганской области. По данным следствия, чиновники при помощи коммерческого предприятия отправляли платежки с неправильными суммами в школы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры, присвоив около 5 миллионов гривен.

СБУ сообщила о коррупционной схеме на "Укрзализныце" в Харьковской области, в результате которой сотрудники присвоили почти 1 миллион гривен. По словам главы регионального Управления Владислава Абдула, механизм использовали в семи подразделениях.