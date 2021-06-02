Ущерб на 5 млн грн: СБУ раскрыла схему по завышению коммунальных тарифов на Луганщине

Чиновники и коммерческая компания заставили переплачивать школы, больницы и другие социально важные учреждения, считает следствие.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему по завышению тарифов на теплоснабжение в Луганской области. Подробности обнародовали на официальном сайте ведомства.

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По данным следствия, в 2018-2020 годах школам, больницам и другим общественным учреждениям в одном из городов региона присылали коммунальные платежки с искусственно завышенными суммами. Благодаря согласованию таких тарифов, злоумышленники вывели из бюджета как минимум 5 миллионов гривен.

[ + – ] СБУ провела обыск в офисе подозреваемых Фото: СБУ

СБУ предполагает, что к схеме причастны государственные служащие и руководство частной компании, которую связывают с бывшим чиновником, который пользуется большим влиянием в Луганской области. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

[ + – ] СБУ задержала подозреваемых в завышении тарифов Фото: СБУ

В ходе 12 обысков по местам проживания и в офисах предполагаемых коррупционеров они обнаружили черновые записи, подтверждающие проведение сделок, а также другие улики. Как отмечает пресс-служба, сейчас решается вопрос о проведении экспертизы, которая должна определить точный размер ущерба для государства, вскоре фигурантам дела планируют сообщить о подозрении.

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