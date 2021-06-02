Збиток на 5 млн грн: СБУ розкрила схему щодо завищення комунальних тарифів на Луганщині

Чиновники і комерційна компанія змусили переплачувати школи, лікарні та інші соціально важливі установи, вважає слідство.

Служба безпеки України викрила корупційну схему по завищенняю тарифів на теплопостачання в Луганській області. Подробиці оприлюднили на офіційному сайті відомства.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними слідства, у 2018-2020 роках школам, лікарням та іншим громадським установам в одному з міст регіону надсилали комунальні платіжки зі штучно завищеними сумами. Завдяки узгодженню таких тарифів, зловмисники вивели з бюджету як мінімум 5 мільйонів гривень.

[ + – ] СБУ провела обшук в офісі підозрюваних Фото: СБУ

СБУ припускає, що до схеми причетні державні службовці та керівництво приватної компанії, яку пов'язують з колишнім чиновником, який користується великим впливом в Луганській області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.

[ + – ] СБУ затримала підозрюваних у завищенні тарифів Фото: СБУ

У процесі 12 обшуків за місцями проживання та в офісах імовірних корупціонерів вони виявили чорнові записи, що підтверджують проведення операцій, а також інші докази. Як зазначає прес-служба, зараз вирішується питання про проведення експертизи, яка повинна визначити точний розмір збитку для держави, незабаром фігурантам справи планують повідомити про підозру.

СБУ викрила співробітників "Укрзалізниці", які привласнили майже 1 мільйон гривень в Харківській області. Як з'ясували правоохоронці, в семи структурних підрозділах процвітала корупційна схема, учасники якої привласнювали державні гроші, завищуючи зарплати і соцвиплати.

ДФС зупинила незаконні поставки нафтопродуктів на суму понад 100 мільйонів гривень. Обшуки у цій справі провели також в київському будинку, де живе мер Віталій Кличко.

НБУ повідомив про шість нових підозрюваних у справі "VAB Банку" про присвоєння 1,2 мільярда гривень. Під приціл детективів потрапили керівники Нацбанку в Києві та Київській області.