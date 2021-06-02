Заступника голови Чернігівської ОДА затримали за шахрайство на $160 тис. — ДБР

Чиновник разом із посередником збиралися продати державний комплекс за ціною набагато нижчою за ринкову, вважають детективи.

Державне бюро розслідувань затримало заступника голови Чернігівської обласної адміністрації за підозрою в шахрайстві в особливо великому розмірі. Про це 2 червня повідомила пресслужба структури на офіційному сайті.

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За даними слідства, спільник чиновника представився керівником "Готелю Слов'янський" і пообіцяв учаснику відкритих торгів перемогу на аукціоні з продажу державного готельного комплексу за винагороду 160 тисяч доларів. Гроші повинні були передати заступнику голови обласної адміністрації, який гарантував покупцеві відсутність конкурентів і безперешкодне оформлення документів після приватизації.

[ + – ] ДБР затримало підозрюваного в шахрайстві на Чернігівщині Фото: ГБР [ + – ] ДБР затримало підозрюваного в шахрайстві на Чернігівщині Фото: ГБР

"Готель "Слов'янський"" розташований в Новогород-Сіверському на березі річки Десна, об'єкт оцінили в 26 мільйонів гривень без ПДВ. Як припускає ДБР, підозрювані збиралися продати його за набагато меншою ціною, для цього вони познайомилися з покупцем і домовилися про угоду.

Як повідомляє Генпрокуратура, фігурантів справи затримали 1 червня за отримання великої суми готівки доларовими купюрами. Зараз їм загрожує конфіскація майна і позбавлення волі терміном до 12 років. ДБР не розголошує імена затриманих, проте згідно із сайтом Чернігівської ОДА, у чинної глави Анни Коваленко є чотири заступники: Олена Бойко, Олександр Савченко, Станіслав Робота та Олена Дума.

Раніше ДБР затримало керівників лісового господарства "Конча-Заспа" та національного природного парку "Голосіївський". Їм інкримінують вимагання хабара за створення мотузкового парку та прискорення процедури оформлення договору.

СБУ викрила завищення комунальних тарифів у Луганській області. За даними слідства, чиновники за допомогою комерційного підприємства відправляли платіжки з неправильними сумами в школи, лікарні та інші об'єкти соціальної інфраструктури, присвоївши майже 5 мільйонів гривень.

СБУ повідомила про корупційну схему на "Укрзалізниці" в Харківській області, внаслідок якої співробітники привласнили майже 1 мільйон гривень. За словами глави регіонального Управління Владислава Абдула, механізм використовували в семи підрозділах.