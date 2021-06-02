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Заступника голови Чернігівської ОДА затримали за шахрайство на $160 тис. — ДБР

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ДБР
Фото: ДБР | ДБР затримало фігурантів справи про шахрайство

Чиновник разом із посередником збиралися продати державний комплекс за ціною набагато нижчою за ринкову, вважають детективи.

Державне бюро розслідувань затримало заступника голови Чернігівської обласної адміністрації за підозрою в шахрайстві в особливо великому розмірі. Про це 2 червня повідомила пресслужба структури на офіційному сайті.

За даними слідства, спільник чиновника представився керівником "Готелю Слов'янський" і пообіцяв учаснику відкритих торгів перемогу на аукціоні з продажу державного готельного комплексу за винагороду 160 тисяч доларів. Гроші повинні були передати заступнику голови обласної адміністрації, який гарантував покупцеві відсутність конкурентів і безперешкодне оформлення документів після приватизації.

ДБР, шахрайство, затримання
ДБР затримало підозрюваного в шахрайстві на Чернігівщині
Фото: ГБР
ДБР, шахрайство, затримання
ДБР затримало підозрюваного в шахрайстві на Чернігівщині
Фото: ГБР

"Готель "Слов'янський"" розташований в Новогород-Сіверському на березі річки Десна, об'єкт оцінили в 26 мільйонів гривень без ПДВ. Як припускає ДБР, підозрювані збиралися продати його за набагато меншою ціною, для цього вони познайомилися з покупцем і домовилися про угоду.

Як повідомляє Генпрокуратура, фігурантів справи затримали 1 червня за отримання великої суми готівки доларовими купюрами. Зараз їм загрожує конфіскація майна і позбавлення волі терміном до 12 років. ДБР не розголошує імена затриманих, проте згідно із сайтом Чернігівської ОДА, у чинної глави Анни Коваленко є чотири заступники: Олена Бойко, Олександр Савченко, Станіслав Робота та Олена Дума.

Раніше ДБР затримало керівників лісового господарства "Конча-Заспа" та національного природного парку "Голосіївський". Їм інкримінують вимагання хабара за створення мотузкового парку та прискорення процедури оформлення договору.

СБУ викрила завищення комунальних тарифів у Луганській області. За даними слідства, чиновники за допомогою комерційного підприємства відправляли платіжки з неправильними сумами в школи, лікарні та інші об'єкти соціальної інфраструктури, присвоївши майже 5 мільйонів гривень.

СБУ повідомила про корупційну схему на "Укрзалізниці" в Харківській області, внаслідок якої співробітники привласнили майже 1 мільйон гривень. За словами глави регіонального Управління Владислава Абдула, механізм використовували в семи підрозділах.