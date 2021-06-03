У Києві викрили мережу фальшивих обмінників валют: "Аферист втік через підземний хід"

Зловмисники п'ять місяців орудували в столиці й обікрали щонайменше шість людей, заявив один з постраждалих.

Правоохоронці викрили мережу шахраїв, які крали гроші українців через фальшиві пункти обміну валюти. Один з постраждалих розповів про події виданню "Факти".

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Київський бізнесмен втратив 75 тисяч доларів, коли намагався терміново обміняти їх на гривні в обміннику на вулиці Шовковичній. За словами чоловіка, він знайшов покупця через інтернет і домовився про угоду за ринковим курсом, а коли передав гроші у віконце — касир тут же втік.

"Вийшов через спеціально обладнаний підземний хід. Виявилося, у його кімнаті в підлозі була діра. Через неї він вийшов на вулицю. Сказати, що я був шокований, це нічого не сказати", — поділився постраждалий.

Не дочекавшись касира зі сховища, киянин викликав поліцію і з'ясував, що в центрі Києві за останній час відбулося вже кілька схожих крадіжок у фальшивих обмінниках, при тому зловмисники щоразу забирали велику суму і тікали через підземний хід. Так, в однієї з жертв вкрали 130 тисяч доларів.

[ + – ] Затриманий за шахрайство з обмінниками в Києві Фото: Факты

Як стало відомо "Фактам", від рук шахраїв постраждали як мінімум шість чоловік, а у квітні правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних. За словами бізнесмена, серед них опинився і касир, який забрав 75 тисяч гривень. Група за допомогою підроблених документів знімала приміщення, робила ремонт, створювала видимість пункту обміну і чекала на жертву з великою сумою грошей — від дрібних операцій псевдооператор просто відмовлявся.

Підозрюваних вдалося знайти завдяки оголошенню в інтернеті — через місяць вони розмістили той же текст, на який "повівся" бізнесмен. За словами чоловіка, слідство триває в рамках провадження про шахрайство в особливо великих розмірах, однак процес постійно затягують.

"Судові засідання постійно відкладалися через клопотання з боку захисту — вони заявляли відводи судді, прокурора. До цього варто додати безпідставні виклики швидкої допомоги", — пояснила прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець. — "Але ці хитрощі не допомогли, і суд усе-таки взяв підозрюваних під варту".

Раніше заступника голови Чернігівської ОДА затримали за шахрайство в особливо великих розмірах. Як з'ясувало ДБР, чиновник обіцяв допомогти з приватизацією готельного комплексу за винагороду в 160 тисяч доларів.