Спритність дрону та шахрайство. Квадрокоптер вкрав 40 тисяч євро у Києві

Безпілотник доставив гроші до обумовленого місця, але їх виявила перехожа, яка повідомила правоохоронців.

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У Києві чоловік вкрав 40 тисяч євро за допомогою дрону та хитрої схеми. Деталі злочину розкрила пресслужба Київської міської прокуратури на офіційному сайті.

Українця засудили до п'яти з половиною років позбавлення волі за крадіжку та шахрайство у Подільському районі Києва. Як з'ясувало слідство, раніше судимий уродженець Луганської області розмістив у соцмережах оголошення про обмін валюти за вигідним курсом і знайшов клієнта, який вирішив обміняти 40 тисяч євро на гривні.

Шахрай призначив зустріч у фальшивому обмінному пункті, взяв гроші та непомітно для жертви переклав їх у сумку-авоську, прикріплену до квадрокоптера. Після запуску безпілотник піднявся в повітря і полетів заздалегідь запрограмованим маршрутом, а злочинець втік через дірку в стіні.

Сталося так, що квадрокоптер приземлився разом з грошима неподалік обмінного пункту, і його помітила жінка, що проходила повз. Вона повідомила про знахідку в поліцію, яка повернула жертві вкрадене та затримала підозрюваного.

Влітку минулого року у Києві викрили мережу фальшивих обмінників валют. Зловмисники обладнали приміщення, куди заманювали жертв, а потім втікали разом із грошима через підземний хід. За п'ять місяців від дій лжеобмінників постраждали щонайменше шестеро людей.

На початку грудня глава НБУ Андрій Пишний розповів, коли в Україні можуть скасувати фіксований курс долара. За його словами, згодом банки зможуть повернутися до плаваючих курсів та інфляційного таргетування, але не раніше, ніж у країні знімуть військовий стан.