Ученые разрабатывают гиперзвуковой беспилотник Mayhem: что о нем известно (видео)

Проект рассчитан на 4 года и обойдется в $334 млн.

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Компания Leidos заключила контракт с ВВС США на разработку крупного гиперзвукового беспилотного летательного аппарата для разведывательных, наблюдательных и ударных задач. Об этом предприятие сообщило на своем сайте leidos.com.

Как отмечает в своем материале издание newatlas.com, скорость дает военным большое преимущество, когда речь заходит о столкновениях сил в воздушном пространстве. По утверждению СМИ, американские вооруженные силы прилагают максимум усилий, чтобы дать возможность своим системам вооружений достигать гиперзвуковых скоростей, превышающих скорость звука в 5 раз.

Сегодня надежды возлагаются на такие проекты, как БПЛА Mayhem. Дрон, по задумке разработчиков, сможет выполнять те боевые задачи, которые ранее возлагались на самолет SR-71 Blackbird. Журналисты предположили, что дрон Mayhem может иметь какое-то отношение к гиперзвуковому пилотируемому самолету SR-72 Lockheed Martin, прозванному в СМИ "сыном" SR-71 Blackbird, потому как в Mayhem, теоретически, может использоваться аналогичная двигательная установка "комбинированного цикла", делающий возможной работу гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД) на взлетно-посадочной, дозвуковой и даже сверхзвуковой скоростях.

[ + – ] Обзор беспилотника SR-72 от Lockheed Martin

Согласно официальному пресс-релизу, в БПЛА Mayhem будет установлен ГПВРД, обеспечивающий скорость более 5 Маха (6125 км/ч).

"Перед Leidos стоит задача спроектировать и разработать версию большого класса, которая превосходит существующие воздушно-реактивные системы по дальности и грузоподъемности. цифровая инженерия, чтобы гарантировать, что усилия по проектированию помогут будущему развитию и переходу", — говорится в заявлении.

Кроме экспертов из Leidos над проектом будет работать команда ученых и инженеров из Calspan, Draper, Kratos Defense & Security Solutions для производства прототипов. Специалисты Leidos займутся разработкой ПО для Mayhem.

[ + – ] Что известно о беспилотнике Mayhem от Leidos

В свою очередь, журналисты предполагают, что новый гиперзвуковой беспилотник будет запускаться при помощи ракеты. Это даст возможность запустить ГПВРД, что бы БПЛА смог лететь достаточно быстро.

Ранее мы писали о том, что создана двигательная установка на водороде специально для дронов. Прикрепив ее к фюзеляжу, можно добиться длительного пребывания в небе.