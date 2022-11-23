Американский стелс-эсминец Zumwalt глубоко модернизируют: что получит судно (фото)

Одно из самых дорогих суден в флоте США может стать универсальной машиной для выполнения ряда задач. Помимо гиперзвуковых ракет его оснастят дронами.

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USS Zumwalt вернулся из западной части Тихого океана после завершения первого оперативного развертывания вернулся на базу для модернизации. Об этом сообщает The War Zone.

ВМС США планируют заняться глубокой модернизации ракетных эсминцев. За время оперативного развертывания экипаж получил достаточно навыков. Поэтому теперь командование вновь заговорило о модернизации этой дорогой программы.

Zumwalt является первым из трех кораблей класса стелс-эсминцев. Другие два судна в скором времени станут в строй в эскадрилью надводного развития, которую создали в 2019 году. Они призваны для определения места эсминцев в флоте.

[ + – ] Нынешние пусковые ячейки содержат 155-мм орудия

Компания Lockheed Martin разрабатывает гиперзвуковые ракеты. Однако на пути установки их есть препятствие. На корабле нет места для их размещения. В компании планируют уменьшить количество ракет с 12 до меньшего. Оснащение гиперзвуковыми ракетами должно быть в 2024-2025 финансовых годах. Для этого в конце 2023 судно поставят на сухой док. Дальность ракет должна составить не менее 2700 км.

[ + – ] Визуализация гиперзвуковых ракет на Zumwalt

Также флот надеется получить возможность использовать Zumwalt такими возможностями:

пассивное обнаружение целей

установка подводных беспилотников

установка надводных БПЛА

Таким образом Zumwalt станет универсальной платформой для нанесения быстрых и дезориентирующих ударов в оспариваемых средах.

Напомним, в декабре 2021 Zumwalt покрылся ржавчиной спустя 5 лет эксплуатации. Радиопоглащающие элементы потеряли цвет.

Ранее сообщалось, ВМС США перевооружат эсминцы гиперзвуковыми ракетами. Так как артиллерия оказалась слишком дорогой.