Невидимка за $9 млрд. Один из самых дорогих кораблей США покрылся ржавчиной (фото)

Футуристический военный эсминец Zumwalt после 5 лет службы стал похож на старое корыто. На его корпусе видны полосы ржавчины, а радиопоглощающие пластины потеряли цвет.

Американский эсминец Zumwalt DDG-1000 вышел из залива Сан-Диего после учений с полосами ржавчины. На это обратило внимание американское издание The Drive.

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Этот военный корабль сдали в эксплуатацию пять лет назад. Автор статьи отметил "менее блестящий вид футуристического военного корабля". Некоторые радиопоглощающие пластины на корпусе потеряли цвет.

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Как правило, корабли начинают ржаветь, если долгое время выполняют высокоскоростные операции, указали авторы.

"Говорю вполне серьезно: эксплуатируй меньше, а крась больше. Мы не на войне. Когда мы появляемся где-то, мы должны выглядеть достойно. Если этого нет, мы теряем цель присутствия", – прокомментировал ветеран ВМС США Дэвид Лартер.

Некоторые военные специалисты не считают запущенный вид эсминца серьезной проблемой. Другие говорят о системных проблемах в американском флоте.

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Одной из причин такого состояния корабля может быть его проектирование под небольшое количество экипажа. Zumwalt укомплектован почти вдвое меньше, чем эсминец типа Arleigh Burke.

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Высокая степень автоматизации Zumwalt сказывается на способности моряков обслуживать его. На корпусе корабля есть малозаметные покрытия, на которых не так просто удалить коррозию.

Военно-морской флот отметил в комментарии изданию, что эсминец Zumwalt вернулся в порт приписки 9 декабря после испытаний на размагничивание.

"Консервация — это постоянная борьба с коррозией. Суровые условия, в которых мы работаем, ухудшают качество наших кораблей. Моряки прилагают все усилия, чтобы бороться с коррозией. Мы проводии техническое обслуживание и обучаем экипаж, чтобы поддерживать боевую готовность флота", – сообщили военные.

Что это за эсминец?

Эсминец класса Zumwalt предназначен для поддержки наземных войск при боевых действиях на суше. Он оснащен двумя усовершенствованными оружейными системами AGS для стрельбы высокоточными морскими артиллерийскими снарядами класса LRLAP.

Такие снаряды могут поражать цели на расстоянии до 100 морских миль.

Zumwalt считается одним из самых дорогих военных проектов в истории CША. Его оценили в 9 млрд долларов. Конгресс США сократил количество заказов этих кораблей с 32 до 3.

Напомним, что военно-морские силы США хотели оснастить эсминцы Zumwalt гиперзвуковым оружием. Пусковые установки для ракет планируют установить во внутренние тройные контейнеры, которые заменят установки для 155-мм ракеты.

Также американская компания Raytheon Technologies в ноябре этого года взялась за улучшение ракет Томагавк. Головку системы наведения сделали сенсорной, чтобы атаковать движущиеся корабли в море на дальней дистанции.