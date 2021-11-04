Новый прицел и дальность поражения. В США прокачали морскую версию ракет "Tomahawk"

Модернизировать ракеты ВМС США решили из-за растущей угрозы со стороны противокорабельных ракет большой дальности, что не дает пройти в нужные районы операций.

Американская компания Raytheon Technologies разрабатывает улучшенную версию ракет Томагавк по заказу ВМС США. Об этом сообщает Military&Aerospace Electronics.

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Улучшения затронули головку системы наведения, теперь она сенсорная. Это позволит ракетам Tomahawk Block 5 атаковать движущиеся корабли в море на дальней дистанции. Также дозвуковая ракета получила обновленную навигацию и целеуказание в полете.

Сообщается, что на модернизацию ракет потратили 19,6 млн долларов. Военно-морская версия ракет Томагавк была представлена в 2021 году. Она отличается от своей предыдущей модификации улучшенной системой наведения и прицела. Запускать ракеты можно как с надводных кораблей, так и с подводных лодок.

Причина модернизации оружия — все большая угроза для ВМС США со стороны противокорабельных ракет большой дальности. Потенциально они лишают доступа к критически важным районам операции. Военные нуждаются в средствах противодействия подобной угрозе.

Raytheon была выбрана в качестве исполнителя благодаря возможностям компании оснастить Томагавки требуемым вооружением и технологиями. Завершить контракт должны к сентябрю 2024 года.

Напомним, Тайвань закупает 400 ракет Harpoon и пусковые установки к ним, способные уничтожать цели на дистанции в 300 км. Также ВМС США планируют перевооружить эсминцы Zumwalt гиперзвуковыми ракетами.