ВМС США перевооружат свои эсминцы Zumwalt гиперзвуковыми ракетами (фото)

Артиллерийские установки, которые есть на кораблях, не используются из-за дороговизны, поэтому их заменят установками ракет IRCPS.

Военно-морские силы США планируют оснастить кораблей-невидимок класса Zumwalt гиперзвуковым оружием. Работы начнутся в 2024 году. Об этом сообщает The Drive.

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Пусковые установки для гиперзвуковых ракет будут установлены во внутренние тройные контейнеры, которые заменят собой установки для 155-мм ракеты. Сейчас эсминцы все еще не имеют запаса ракет из-за их дороговизны.

При этом сообщается, что ранее работы по установке гиперзвукового оружия планировалось начать в 2022 финансовом году, чтобы к 2025 уже их установить на эсминцы.

С новым графиком старта работ установки для гиперзвуковых ракет появятся на первом эсминце в лучшем случае в конце 2025 года. В качестве ракет будут использоваться IRCPS, которые сейчас начали поставляться для сухопутных войск.

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В войсках находится два эсминца класса Zumwalt, а третье сейчас проходит испытания. Ввести его в войска планируют в 2023 году. После перевооружения суден их планируют объединить в экспериментальном формате под названием Surface Developmental Squadron One.

Основные характеристики кораблей:

Длина — 183 м

Ширина — 24,3 м

Осадка — 8,4 м

Скорость хода — 30 узлов (55,56 км/ч)

Экипаж — 148 человек.

Напомним, в США провалились испытания гиперзвуковой ракеты, ускоритель взлетел и рухнул.