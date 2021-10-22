Взлетела и рухнула. В США провалились испытания гиперзвуковой ракеты

Как сообщают в Пентагоне, на ракете отказал бустерный ускоритель, но он не является частью гиперзвуковой программы.

В штате Аляска прошел неудачный пуск гиперзвуковой ракеты, которое проводило Министерство обороны. Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что тестовый запуск состоялся вчера, 21 октября. На Тихоокеанском космодроме в Кадьяке состоялся пуск ракеты, но вскоре после взлета она рухнула.

По словам пресс-секретаря Пентагона лейтенант-коммандера Тимоти Гормана, на ракете отказал ускоритель, однако он не является частью гиперзвуковой программы и не имел отношения к обычному гиперзвуковому планирующему телу.

В Пентагоне начали проверку программу, чтобы определить, что привело к отказу бустерной системы.

"Эксперименты и испытания, как успешные, так и неудачные, являются основой разработки очень сложных критических технологий с огромной скоростью, как это делает департамент с гиперзвуковыми технологиями", — сказал Горман.

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Ракетный ускоритель, у которого вышла из строя бустерная система, используется только для тестовых запусков. При этом в издании не уточняют, какой из нескольких разрабатываемых вариантов гиперзвукового оружия вышел из строя. Разработкой гиперзвукового оружия занимается Lockheed Martin (ракета AGM-183A) и Raytheon с собственным вариантом гиперзвуковой ракеты.

Напомним, Lockheed Martin открыли "умный" завод в США для производства гиперзвуковых ракет. 7 апреля завершились неудачей первый тестовый пуск гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Второй тестовый пуск в июле также завершился провалом.