Злетіла та впала. У США провалилися випробування гіперзвукової ракети

Як повідомляють у Пентагоні, на ракеті відмовив бустерний прискорювач, але він не є частиною гіперзвукової програми.

У штаті Аляска відбувс невдалий пуск гіперзвукової ракети, який проводило Міністерство оборони. Про це повідомляє Reuters.

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Повідомляється, що тестовий запуск відбувся вчора, 21 жовтня. На Тихоокеанському космодромі в Кадьяку відбувся пуск ракети, але незабаром після зльоту вона звалилася.

За словами прессекретаря Пентагону лейтенант-командера Тімоті Гормана, на ракеті відмовив прискорювач, однак він не є частиною гіперзвукової програми та не мав стосунку до звичайного гіперзвукового плануючого тіла.

У Пентагоні почали перевірку програми, щоб визначити, що призвело до відмови бустерної системи.

"Експерименти та випробування, як успішні, так і невдалі, є основою розробки дуже складних критичних технологій із величезною швидкістю, як це робить департамент із гіперзвуковими технологіями", — сказав Горман.

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Ракетний прискорювач, у якого вийшла із ладу бустерна система, використовується тільки для тестових запусків. При цьому у виданні не уточнюють, який із кількох розроблюваних варіантів гіперзвукової зброї вийшов із ладу. Розробкою гіперзвукової зброї займається Lockheed Martin (ракета AGM-183A) і Raytheon із власним варіантом гіперзвукової ракети.

Нагадаємо, Lockheed Martin відкрили "розумний" завод у США для виробництва гіперзвукових ракет. 7 квітня завершився невдачею перший тестовий запуск гіперзвукової ракети AGM-183A. Другий тестовий пуск у липні також завершився провалом.