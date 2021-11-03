Решают не ракеты. В чем слабое звено обороны США на Тихом океане

Впервые за три десятилетия страна может проиграть в крупномасштабном конфликте с использованием конвенционального оружия. Если США хотят и далее успешно сдерживать противников и побеждать в конфликтах, армии придется переосмыслить, как и чем она воюет.

Добавив множество небольших и сравнительно недорогих радаров к существующим сетям в Тихом океане, Европе и на своей территории, США создадут эффективную структуру распределенного наблюдения. Эти инвестиции станут важным шагом на пути к созданию надежного потенциала противовоздушной и противоракетной обороны.

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Фокус перевел текст доктора Дэн Гурэ, посвященный вопросу военных систем и их эффективному использованию.

На протяжении более двух столетий американские военные придерживались особого стиля ведения войны, который часто называют "американским". Данный метод, как правило, основывается на истощении и уничтожении противника. Для этого необходимо физическое превосходство на поле боя, которое, в свою очередь, зависит от экономического превосходства. Нынешнее противостояние между великими державами, основанное на передовых военных технологиях, поставило под сомнение эффективность излюбленных методов ведения войны. Если США хотят и далее успешно сдерживать противников и побеждать в конфликтах, армии придется переосмыслить, как и чем она воюет. Использование географически распределенных сенсоров — ключевой элемент необходимых изменений.

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Американские военные лидеры в правительстве и вне его признают, что впервые за три десятилетия страна может проиграть в крупномасштабном конфликте с использованием конвенционального оружия. В данный момент США и их региональным союзникам противостоят потенциальные противники, которые десятилетиями инвестировали в интегрированные системы вооружения специально для того, чтобы лишить США возможности вести высокоэффективные конвенциональные боевые действия в удобное для них время и в удобном для них месте. Потенциальные противники развернули системы высокоточного оружия большой дальности, предназначенные для атак на дорогостоящие платформы и крупные объекты, от которых зависят силы США и союзников.

Вооруженные силы США стремятся восстановить свое былое преимущество, меняя методы проведения наступательных и оборонительных операций. При этом армия стремится повысить летальность и живучесть своих формирований и платформ, не прибегая к наращиванию сил. Для этого необходимо повышение эффективности отдельных платформ и подразделений за счет развертывания передовых систем нанесения точных ударов на больших расстояниях. Кроме того, необходимо внедрять новейшие средства защиты от угроз воздушного, баллистического и космического базирования.

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Министерство обороны упорно работает над созданием сенсорных систем, сетей и возможностей командования и управления, чтобы вести информационно насыщенные "войны по-американски". Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность связать любой сенсор с любым видом оружия и дать командирам возможность использовать оптимальное средство для поражения цели.

Создание разветвленных и интегрированных сетей датчиков будет особенно важно для успешной противовоздушной и противоракетной обороны. Важные соперники и региональные лидеры инвестировали средства в воздушное оружие и системы баллистических ракет, предназначенные для того, чтобы силы и военные базы США оказались под угрозой с первых минут конфликта. Американские вооруженные силы не смогут предугадать, когда и как эти противники решат атаковать. Вместо этого армии нужна достаточно надежная и рассредоточенная система сенсоров и оружия, чтобы быстро среагировать на любую атаку.

[ + – ] Именно сеть сенсоров и новых систем это то, чего не хватает США на Тихом океане Фото: U.S. Army

Сейчас американским военным доставляют проблемы "слепые пятна" в традиционной архитектуре наблюдения, что ставит под угрозу надежность противовоздушной и противоракетной обороны. Система в значительной степени зависит от небольшого количества больших стационарных радаров.

Растущая воздушная и ракетная угроза в Тихом океане – яркий пример этой проблемы. Оборона тихоокеанских островов названа приоритетом в Стратегии национальной обороны США. Однако существующий набор радаров, ориентированных в основном на защиту американской территории от атак со стороны Северной Кореи, России и Китая, малоэффективен в случае запуска разных видов оружия с разных азимутов. Эту проблему усугубляет развитие гиперзвуковых ракет, которые сокращают желательное время обнаружения угрозы. Командующий Индо-Тихоокеанским боевым командованием (USINDOPACOM) назвал развитие 360-градусной интегрированной ПВО на Гуаме своим приоритетом номер один, не требующим финансирования. Аналогичная проблема существует с нынешней системой радаров и перехватчиков для защиты Гавайских островов и союзников США, таких как Япония, Южная Корея и Австралия. Специалисты по планированию согласны с тем, что USINDOPACOM нуждается в разветвленной системе датчиков.

Распределенные и децентрализованные системы сенсоров наблюдения – ключ к успеху противовоздушной и противоракетной обороны США в будущем

Географические реалии и кинематика ракет и воздушных суден подсказывают, что эту проблему невозможно решить путем строительства больших и дорогих наземных радаров. Для интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны будущего понадобится структура датчиков, обеспечивающая глобальное отслеживание вражеских сил и платформ в режиме реального времени. По возможности в нее необходимо включать данные из космоса, а также с земли и моря.

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Лучше всего обеспечить глобальное наблюдение из космоса. Агентство противоракетной обороны отвечает за разработку космического зонда слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами (HBTSS) – разветвленного массива низкоорбитальных спутников, которые будут обеспечивать непрерывное слежение за объектами в космосе, в атмосфере и на поверхности Земли.

Однако до развертывания HBTSS еще много лет. Тем временем в дополнение к существующим системам можно создать распределенный слой противовоздушной и противоракетной обороны на основе относительно мелких и недорогих радаров, которые обеспечат усиленное наблюдение и слежение за баллистическими и воздушными угрозами. Можно развернуть большое количество небольших мобильных радаров наземного и морского базирования для улучшения покрытия, особенно в отношении низколетящих угроз. Действуя совместно, эти небольшие радары могут обеспечить покрытие, аналогичное крупным стационарным радарам. Более того, эти датчики можно перемещать, реагируя на изменяющиеся условия и угрозы.

ВМС США разработали структуру распределенной противовоздушной и противоракетной обороны на базе системы ПРО Aegis. Наземный вариант этой системы, Aegis Ashore, развернут в Европе и до недавнего времени планировался к использованию в Японии.

[ + – ] ПРО Aegis Фото: U.S. Army

Установка небольших радаров наземного и морского базирования вдобавок к существующей структуре крупных стационарных радаров имеет много преимуществ. Одним из них является улучшение продуктивности. Крупная рассредоточенная сеть радаров может закрыть пробелы в глобальном покрытии, увеличить общую чувствительность и дальность действия системы, а также обеспечить дополнительный обзор для улучшения отслеживания и идентификации.

Еще одним преимуществом является большая устойчивость перед лицом попыток противника атаковать сами радары. Распределенная система наблюдения обладает большей живучестью и менее подвержена атакам. Покрытие может сохраняться даже тогда, когда отдельно взятый датчик находится на ремонте или техобслуживании.

Добавив множество небольших и сравнительно недорогих радаров к существующим сетям в Тихом океане, Европе и на своей территории, США создадут эффективную структуру распределенного наблюдения. Эти инвестиции станут важным шагом на пути к созданию надежного потенциала противовоздушной и противоракетной обороны.

Об авторе

Дэн Гурэ – доктор наук, вице-президент аналитического центра по общественно-политическим исследованиям Института Лексингтона. Работал в государственном секторе и федеральном правительстве США. В 2001 году участвовал в Переходной группе Министерства обороны.

Эта статья впервые появилась в 2020 и перепечатывается в связи с интересом читателей.