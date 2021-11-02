Готовя авианосцы к бою. Почему Япония – это ключ к военной стратегии США на Тихом океане

Завершение эпохи Синдзо Абэ (премьер-министр в 2006—2007 и 2012—2020 годах) – самое время, чтобы пересмотреть роль Японии в будущей структуре безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Чтобы у японцев появилась хоть какая-то надежда на сдерживание Китая и Северной Кореи, им придется прилагать больше усилий.

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Фокус перевел текст доктора Дэн Гурэ, посвященный вопросу милитаризации Японии в свете противостоянии США и Китая.

Обстановка в сфере безопасности в западной части Тихого океана становится все более сложной для США, их друзей и союзников. Китай стремится доминировать в регионе и проецировать свою силу на весь мир. Северная Корея расширяет арсенал баллистических ракет и ядерных боеголовок. Чтобы сдерживать Пекин и Пхеньян и противостоять военной угрозе с их стороны, США укрепляют свою оборону в регионе в качественном и количественном отношении. Союзники США в регионе, главным из которых является Япония, должны следовать тому же примеру. Но готова ли Япония внести свой вклад?

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Баланс сил в западной части Тихого океана быстро меняется. Китай стремится создать армию "великой державы", которая превзойдет США. Для этого китайцы инвестируют в широкий спектр высоких технологий, многие из которых разработаны специально чтобы противостоять превосходящим силам США или использовать их явные уязвимости. В частности, Народно-освободительная армия (НОАК) быстро учится наносить массированные удары на большом расстоянии как по стационарным объектам, так и по мобильным силам. ВВС НОАК уже эксплуатируют собственную версию стелс-истребителя пятого поколения и вскоре примут на вооружение новый дальний стратегический бомбардировщик. НОАК развернула множество баллистических и крылатых ракет большой дальности с точным наведением, одна из которых, DF-21, специально разработана для атаки на большие боевые корабли вроде американских авианосцев. Ракеты с обычными боеголовками будут применяться в массированных атаках, призванных вывести из строя силы противника в самом начале боевых действий. ВМС НОАК быстро пополняются новыми ударными подводными лодками, авианосцами, ракетными эсминцами и большими боевыми кораблями-амфибиями.

В ответ на это вооруженные силы США существенно меняют расстановку сил и концепции операций. Общая задача в том, чтобы рассредоточить подразделения и вооружение по всему региону, сделав каждое из них сильнее и маневреннее, а также позволить командованию объединенных сил использовать все их возможности во всех областях ведения боевых действий. Концепция "Экспедиционных операций на передовых базах" (Expeditionary Advanced Base Operations) Корпуса морской пехоты уделяет основное внимание небольшим, маневренным формированиям, которые постоянно перемещаются вблизи вражеских сил, ведя огонь на больших расстояниях. Это один из примеров того, какими США видит боевые действия будущего.

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Армия США инвестирует в новое усовершенствованное вооружение для поддержки этих сил. Важнейшая роль отведена системам нанесения дальних и точных ударов, таким как высокоточная ракета большой дальности класса "воздух-поверхность" (Long-Range Air to Surface Missile), крылатая ракета "Томагавк" Block V и Army’s Precision Strike Missile. Не меньшее внимание уделяется противоракетной обороне с использованием наземных систем типа Aegis Ashore и Terminal High Altitude Area Defense System, а также морской системы Aegis Ballistic Missile Defense System с новым радаром SPY-6.

Союзники США разделяют мнение Вашингтона о растущей угрозе безопасности со стороны Китая. В ответ на это они увеличивают расходы на оборону и тратят больше средств на модернизацию. Крупной инициативой в этом направлении стало приобретение Японией, Австралией и Южной Кореей истребителя F-35 Joint Strike Fighter.

Значение Японии как союзника США невозможно переоценить. Япония играет уникальную роль в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона благодаря своему местоположению, экономической мощи и тесным связям с США. Именно в Японии размещены силы ВВС, ВМС и морской пехоты благодаря ее уникальному географическому положению.

[ + – ] Японский истребитель Mitsubishi F-2 Фото: U.S. Air Force

Правительство премьер-министра Синдзо Абэ сделало сдерживание китайской и северокорейской угроз своим главным приоритетом в сфере безопасности. С этой целью оно реализует стратегию национальной безопасности, направленную на качественное и количественное совершенствование японских Сил самообороны (JSDF) и проведение географически рассредоточенных операций.

В последние годы Токио принял серьезную программу военной модернизации, направленную не только на повышение способности защищать свою территорию и окружающие воды, но и на проецирование военной мощи на более отдаленные регионы. Помимо обязательства приобрести около 147 самолетов F-35, Япония купила или планирует купить у США транспортные самолеты V-22, противолодочные самолеты P-8, воздушные танкеры-заправщики KC-46A, истребители AH-64 Apache и системы ПВО Patriot. Большая часть парка самолетов F-15J будет модернизирована с помощью новой электроники и вооружения.

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Кроме того, Япония инвестирует в собственные разработки. JSDF модифицировала два эсминца класса Izumi в мини-авианосцы, способные принимать на борт F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Страна начала программу исследований и разработок по созданию истребителя шестого поколения для замены устаревших F-1. Япония также будет сотрудничать с США в разработке и развертывании массива малых низкоорбитальных спутников для предупреждения о ракетном нападении.

Одной из проблемных областей является противоракетная оборона собственной территории. Несколько лет назад правительство Абэ решило приобрести две системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Такая же система в настоящее время развернута в Европе. Однако Министерство обороны Японии объявило о прекращении закупок. Учитывая растущую угрозу, исходящую от огромных арсеналов баллистических ракет Китая и Северной Кореи, многие из которых могут переносить ядерный заряд, Японии стоит взять на себя серьезные обязательства по развитию национальной противоракетной обороны.

[ + – ] Японский ОБТ Type 10 Фото: T.Goto

Завершение эпохи Абэ – самое время, чтобы пересмотреть роль Японии в будущей структуре безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Чтобы у японцев появилась хоть какая-то надежда на сдерживание Китая и Северной Кореи, им придется прилагать больше усилий. Шагов, предпринятых за последнее десятилетие, все еще недостаточно. По сути, Япония должна быть способна отразить и ослабить любую первую атаку Китая или Северной Кореи, предоставив США и другим союзникам время для военного ответа. При соответствующих дополнительных инвестициях в наступательные и оборонительные возможности эта страна могла бы стать таким же "непотопляемым авианосцем", как Великобритания на протяжении большей части Второй мировой войны.

Для этого понадобятся серьезные инвестиции в активную и пассивную оборону для противодействия воздушным и ракетным угрозам со стороны Китая и Северной Кореи. Помимо этого, Японии нужна способность наносить удары большой дальности, чтобы срывать операции противника. Некоторые обозреватели пошли еще дальше, предложив Японии стратегию "активного отрицания": страна станет менее уязвимой, расширяя свои оборонительные возможности и одновременно противостоя наступающим силы противника даже на больших расстояниях от внутренних островов.

Об авторе

Дэн Гурэ – доктор наук, вице-президент аналитического центра по общественно-политическим исследованиям Института Лексингтона. Работал в государственном секторе и федеральном правительстве США. В 2001 году участвовал в Переходной группе Министерства обороны.

Эта статья впервые появилась в 2020 и перепечатывается в связи с интересом читателей.