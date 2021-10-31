Единственный и уникальный. Новый суперавианосец США встанет в строй в 2022

После многочисленных проблем и задержек авианосец USS Gerald R. Ford должен впервые выйти в море в 2022 году.

USS Gerald R. Ford, новый авианосец ВМС США, должен выйти в море в следующем году – на четыре года позже, чем планировалось изначально. Этот атомоход – флагман в новом классе супер-авианосцев, четыре из которых уже заказаны, а еще три находятся на стадии сборки. Решение о конфигурации пятого корабля должно быть принято в следующем году. Корабли класса Ford обладают целым рядом преимуществ по сравнению с нынешними авианосцами класса Nimitz, поэтому ВМС хотят ввести новинку в строй как можно скорее. Но ожидание затянулось из-за множества ошибок в функционировании критически важных систем.

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Фокус перевел обзор Томаса Ньюдика — постоянного колумниста военного раздела журнала The Drive, посвященного новому супер-авианосцу США.

"Все идет по плану", – заявил недавно в интервью USNI News контр-адмирал Грегори Хаффман, командир 12-й ударной группы авианосцев. Хаффман, который возглавит ударную группу авианосца Gerald R. Ford в его первом выходе в море, добавил: "Мы находимся в состоянии готовности уже шесть месяцев и надеемся, что все пройдет согласно расписанию. Никаких серьезных препятствий для этого нет. От капитана и с верфи поступают очень, очень позитивные новости. Думаю, что к тому времени мы будем очень хорошо подготовлены и сможем приступить к работе".

[ + – ] Самолет F/A-18F из 23-й эскадрильи воздушных испытаний и оценки (VX-23) пролетает над авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN-78) во время предыдущих испытаний. Фото: U.S. Navy Photo

По данным USNI News, новый авианосец сейчас находится "в середине последнего этапа технического обслуживания" перед первым выходом в море. Когда именно в следующем году это произойдет, пока неясно.

Довольно необычно, что Хаффман сам находился на борт USS Gerald R. Ford на протяжении 18-месячного периода испытаний готового авианосца, которые завершились в начале этого года. USNI News сообщает, что присутствие командира ударной группы и его штаба на борту "позволило экипажу корабля лучше освоить выполнение различных функций – от связи и оперативных учений до определения места ночлега штаба ударной группы".

[ + – ] Контр-адмирал Грегори Хаффман, командир 12-й ударной группы авианосцев. Фото: U.S. Navy Photo

Одним из препятствий на непростом пути корабля USS Gerald R. Ford (CVN-78) к полной готовности стала его ядерная силовая установка. Также постоянно возникали проблемы с новой электромагнитной системой запуска самолетов (EMALS) и усовершенствованным аэрофинишером (AAG), оба из которых необходимы для нормальной эксплуатации корабля. Возникали проблемы с радаром. К тому же отсутствовали технические данные для безопасного запуска и приземления истребителей во всех их конфигурациях.

С течением времени многие из этих проблем были частично или полностью устранены: исправлены неполадки в силовой установке, EMALS и AAG успешно прошли испытания, а также собраны все технические данные для запуска и посадки самолетов.

[ + – ] Самолет F/A-18 возвращается на борт USS Gerald R. Ford с помощью усовершенствованного аэрофинишера (AAG) в рамках передэксплуатационных испытаний в начале этого года. Фото: U.S. Navy Photo

Также возникли трудности с усовершенствованными магнитными и программно-управляемыми подъемниками боеприпасов, которые ускоряют доставку оружия на полетную палубу. Хаффман сообщил USNI News, что подъемники уже отработали 15 000 циклов "в любых возможных условиях". Ожидается, что все 11 подъемников будут полностью функциональны к тому времени, когда USS Gerald R. Ford завершит текущий этап технического обслуживания.

Есть и другие признаки прогресса. В июне журнал The War Zone сообщил об ударных испытаниях корабля USS Gerald R. Ford у побережья Флориды – а это важнейший этап для любого нового военного корабля, позволяющий понять, как судно выдержит атаку врага. Подробнее об этих испытаниях вы можете прочитать здесь.

Ударные испытания прошли успешно, без серьезных затоплений, пожаров или отказов оборудования, несмотря на взрывы более 18 тысяч килограмм взрывчатки в воде вокруг корабля. По словам Хаффмана, радар, система запуска и аэрофинишер хорошо проявили себя во время испытаний, причем все они продолжали работать "сразу после каждого из ударов".

Помимо всех новых технологий, тот факт, что авианосец Gerald R. Ford пополнит состав ВМС, важен сам по себе. В последние годы из-за повышенной нагрузки авианосцам приходилось слишком долго находиться в море, а также совершать оперативные выходы один за другим (так называемое двойные выходы). Причиной этому было резкое увеличение спроса на авианосцы для поддержки военных миссий и внешнеполитических целей США по всему миру, а также техническое обслуживание и капитальный ремонт множества авианосцев. Такая ситуация не могла продолжаться долго.

Учитывая, что спрос на авианосцы практически не снижается, появление USS Gerald R. Ford – а за ним и других кораблей этого класса – должно дать авианосным силам столь необходимую передышку.

USS Gerald R. Ford снимет нагрузку с других авианосцев и экипажей не только за счет введения в состав флота новой единицы, но и благодаря своей теоретической способности производить большее количество вылетов, чем корабли класса Nimitz за тот же период времени.

[ + – ] Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) (слева) и авианосец класса Nimitz USS Harry S. Truman (CVN-75) пересекают Атлантический океан в июне 2020 года. Фото: U.S. Navy Photo

Ряд характеристик класса Ford – система запуска EMALS, аэрофинишер AAG, обновленные технические помещения, новая конфигурация полетной палубы и усовершенствованные подъемники боеприпасов, – позволят увеличить количество вылетов примерно на 30 процентов.

Однако этот потенциал еще не до конца реализован, поскольку на его борту пока нет полноценного авиаполка. Хотя 8 Отдельный авиаполк ВМС (CVW-8) уже поднимался на борт корабля весной этого года, это был уменьшенный состав, который отрабатывал операции интегрированной ударной группы авианосца. Безусловно, только базирование на авианосце полноразмерного авиаполка позволит в полной мере понять, как авианосец и его подсистемы работают в реальных, повседневных и штатных условиях.

Кроме того, впереди ждут и другие задачи, в том числе базирование на авианосце беспилотников – ведь ВМС уделяют большое внимание беспилотным платформам в составе палубной авиации. Корабли класса Ford позволяют даже использовать легкие БПЛА с жестким крылом. Система запуска EMALS и аэрофинишер AAG способны запускать и останавливать эти довольно хрупкие беспилотники. Однако Ford не сможет стать базой для танкера MQ-25 Stingray. Для этого потребуется ряд дополнительных модификаций и испытаний.

[ + – ] Беспилотник MQ-25, принадлежащий компании Boeing, заправляет самолет E-2D во время недавних испытаний. Класс Ford изначально разрабатывался для размещения новых типов беспилотных летательных аппаратов. Фото: U.S. Navy Photo

"Ford разработан с применением модульного подхода, – рассказывает Хаффман в интервью USNI News. – Таким образом, его будет легче приспосабливать и изменять по мере поступления оборудования, когда мы обновим состав авиаполка и начнем применять новые технологии". Но каким бы модульным и передовым он ни был, USS Gerald R. Ford пока не сможет эксплуатировать новейший ударный истребитель ВМС F-35C Lightning II. Для этого также потребуется ряд модернизаций и испытаний.

Вероятно, возникнут и другие препятствия, которые придется преодолеть в длительном процессе ввода в строй нового суперкорабля ВМС. Но поскольку приблизительная дата введения в строй уже определена, обратный отсчет времени до боеготовности USS Gerald R. Ford запущен. После этого ВМС придется принимать решение: покупать ли еще несколько чрезвычайно дорогих кораблей класса Ford или рассмотреть более доступные варианты вроде проектов легких авианосцев, которые по-прежнему привлекают официальный интерес.