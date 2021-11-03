ВМС США переозброять свої есмінці Zumwalt гіперзвуковими ракетами (фото)

Артилерійські установки, які є на кораблях, не використовуються через дорожнечу, тому їх замінять на установки ракет IRCPS.

Військово-морські сили США планують оснастити кораблів-невидимок класу Zumwalt гіперзвуковою зброєю. Роботи розпочнуться у 2024 році. Про це повідомляє The Drive.

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Пускові установки для гіперзвукових ракет будуть встановлені у внутрішні потрійні контейнери, які замінять установки для 155-мм ракети. Зараз есмінці все ще не мають запасу ракет через їхню дорожнечу.

При цьому повідомляється, що раніше роботи зі встановлення гіперзвукової зброї планувалося розпочати у 2022 фінансовому році, щоб до 2025 вже їх встановити на есмінці.

З новим графіком старту робіт установки для гіперзвукових ракет з'являться на першому есмінці в найкращому разі наприкінці 2025 року. Як ракети будуть використовуватися IRCPS, які зараз почали поставлятися для сухопутних військ.

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У військах перебувають два есмінці класу Zumwalt, а третє зараз проходить випробування. Ввести його до військ планують у 2023 році. Після переозброєння суден їх планують поєднати в експериментальному форматі під назвою Surface Developmental Squadron One.

Основні характеристики кораблів:

довжина — 183 м;

ширина — 24,3 м;

осадження — 8,4 м;

швидкість ходу — 30 вузлів (55,56 км/год);

екіпаж — 148 осіб.

Нагадаємо, у США провалилися випробування гіперзвукової ракети, прискорювач злетів і впав.