Новий приціл і дальність ураження. У США прокачали морську версію ракет "Tomahawk"

Модернізувати ракети ВМС США вирішили через загрозу з боку протикорабельних ракет великої дальності, що не дає пройти в потрібні райони операцій.

Американська компанія Raytheon Technologies розробляє покращену версію ракет Томагавк на замовлення ВМС США. Про це повідомляє Military&Aerospace Electronics.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Поліпшення торкнулися голівки системи наведення, тепер вона сенсорна. Це дозволить ракетам Tomahawk Block 5 атакувати кораблі, що рухаються, в морі на дальній дистанції. Також дозвукова ракета отримала оновлену навігацію та вказівку в польоті.

Повідомляється, що на модернізацію ракет витратили 19,6 млн доларів. Військово-морська версія ракет Томагавк була представлена у 2021 році. Вона відрізняється від своєї попередньої модифікації покращеною системою наведення та прицілу. Запускати ракети можна як із надводних кораблів, так і з підводних човнів.

Причина модернізації зброї — дедалі більша загроза для ВМС США протикорабельних ракет великої дальності. Потенційно вони позбавляють доступу до критично важливих районів операції. Військові потребують засобів протидії подібній загрозі.

Raytheon була обрана як виконавець завдяки можливостям компанії оснастити Томагавки необхідним озброєнням і технологіями. Завершити контракт мають до вересня 2024 року.

Нагадаємо, Тайвань закуповує 400 ракет Harpoon і пускові установки до них, здатні знищувати цілі на дистанції 300 км. Також ВМС США планують переозброїти есмінці Zumwalt гіперзвуковими ракетами.