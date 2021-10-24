Тотальна оборона: Тайвань закуповує 400 ракет Harpoon і пускові установки до них (фото)
Ракети здатні вражати цілі як на воді, так і на землі. Дальність ураження становить 300 км.
Міністерство оборони Тайваню закупить 100 берегових ракетних комплексів і 404 ракети Harpoon. Про це повідомляє Taiwan News.
На закупівлю американського комплексу виділили 2,37 млрд доларів США. В угоду входить постачання ракетних комплексів, ракет, радіолокаційних візків і супутнє обладнання та послуги до Harpoon.
За словами міністра оборони Чіу Гоченга, придбання ракетних комплексів значно посилить обороноздатність країни. "Гарпун" прибережного базування будуть виконувати додаткові завдання, в порівнянні з іншими ракетами, проте які саме він уточнювати не став.
Виконати контракт Boeing Defense повинні до 2028 року. Основні характеристики Harpoon:
- Дальність стрільби — від 200 до 300 км
- Вартість однієї одиниці 350-750 тисяч доларів
- Довжина ракети — 4,57 або 5,23 метра
- Маса бойової частини — 225 кг
Кожна установка має 4 відділення, здатні вражати цілі на воді, землі і на березі.
Нагадаємо, президент Джо Байден заявив, що США будуть захищати Тайвань у випадку інтервенції Китаю. Вони зобов'язані це зробити відповідно до закону. За інформацією ЗМІ, Китай переробив застарілі винищувачі в безпілотники для ймовірної атаки на ППО Тайваню.
Раніше Сі Цзіньпін заявляв, що возз'єднання з Тайванем точно станеться, якщо потрібно, то навіть силою.