Тотальная оборона: Тайвань закупает 400 ракет Harpoon и пусковые установки к ним (фото)
Ракеты способны поражать цели как на воде, так и на земле. Дальность поражения составляет 300 км.
Министерство обороны Тайваня закупит 100 береговых ракетных комплексов и 404 ракеты Harpoon. Об этом сообщает Taiwan News.
На закупку американского комплекса выделили 2,37 млрд долларов США. В соглашение входит поставка ракетных комплексов, ракет, радиолокационных тележек и сопутствующее оборудование и услуги к Harpoon.
По словам министра обороны Чиу Гоченга, приобретение ракетных комплексов значительно усилит обороноспособность страны. "Гарпуны" прибрежного базирования будут выполнять дополнительные задачи, в сравнении с другими ракетами, однако какие именно он уточнять не стал.
Выполнить контракт Boeing Defense должны до 2028 года. Основные характеристики Harpoon:
- Дальность стрельбы — от 200 до 300 км
- Стоимость одной единицы 350-750 тысяч долларов
- Длина ракеты — 4,57 или 5,23 метра
- Масса боевой части — 225 кг
Каждая установка имеет 4 ячейки, способные поражать цели на воде, земле и на берегу.
Напомним, президент Джо Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае интервенции Китая. Они обязаны это сделать согласно закону. По информации СМИ, Китай переделал устаревшие истребители в беспилотники для вероятной атаки на ПВО Тайваня.
Ранее Си Цзиньпин заявлял, что воссоединение с Тайванем точно произойдет, если нужно, то даже силой.