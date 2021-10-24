Тотальная оборона: Тайвань закупает 400 ракет Harpoon и пусковые установки к ним (фото)

Ракеты способны поражать цели как на воде, так и на земле. Дальность поражения составляет 300 км.

Министерство обороны Тайваня закупит 100 береговых ракетных комплексов и 404 ракеты Harpoon. Об этом сообщает Taiwan News.

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На закупку американского комплекса выделили 2,37 млрд долларов США. В соглашение входит поставка ракетных комплексов, ракет, радиолокационных тележек и сопутствующее оборудование и услуги к Harpoon.

По словам министра обороны Чиу Гоченга, приобретение ракетных комплексов значительно усилит обороноспособность страны. "Гарпуны" прибрежного базирования будут выполнять дополнительные задачи, в сравнении с другими ракетами, однако какие именно он уточнять не стал.

[ + – ] Пуск ракеты Harpoon

Выполнить контракт Boeing Defense должны до 2028 года. Основные характеристики Harpoon:

Дальность стрельбы — от 200 до 300 км

Стоимость одной единицы 350-750 тысяч долларов

Длина ракеты — 4,57 или 5,23 метра

Масса боевой части — 225 кг

Каждая установка имеет 4 ячейки, способные поражать цели на воде, земле и на берегу.

Напомним, президент Джо Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае интервенции Китая. Они обязаны это сделать согласно закону. По информации СМИ, Китай переделал устаревшие истребители в беспилотники для вероятной атаки на ПВО Тайваня.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что воссоединение с Тайванем точно произойдет, если нужно, то даже силой.