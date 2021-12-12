Невидимка за $9 млрд. Один із найдорожчих кораблів США вкрився іржею (фото)

Футуристичний військовий есмінець Zumwalt після 5 років служби став схожим на старе корито. На його корпусі видно смуги іржі, а радіопоглинаючі пластини втратили колір.

Американський есмінець Zumwalt DDG-1000 вийшов із затоки Сан-Дієго після навчань зі смугами іржі. На це звернуло увагу американське видання The Drive.

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Цей військовий корабель здали в експлуатацію п'ять років тому. Автор статті відзначив "менш блискучий вид футуристичного військового корабля". Деякі радіопоглинаючі пластини на корпусі втратили колір.

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Як правило, кораблі починають іржавіти, якщо довгий час виконують високошвидкісні операції, зазначили автори.

"Говорю цілком серйозно: експлуатуй менше, а фарбуй більше. Ми не на війні. Коли ми з'являємося десь, ми повинні виглядати гідно. Якщо цього немає, ми втрачаємо мету присутності", — прокоментував ветеран ВМС США Девід Лартер.

Деякі військові фахівці не вважають занедбаний вид есмінця серйозною проблемою. Інші кажуть про системні проблеми в американському флоті.

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Однією з причин такого стану корабля вважають його проектування під невелику кількість екіпажу. Zumwalt укомплектований майже вдвічі менше, ніж есмінець типу Arleigh Burke.

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Високий рівень автоматизації Zumwalt позначається на здібності моряків обслуговувати його. На корпусі корабля є малопомітні покриття, на яких не так просто видалити корозію.

Військово-морський флот зазначив у коментарі виданню, що есмінець Zumwalt повернувся до порту приписки 9 грудня після випробувань на розмагнічування.

"Консервація — це постійна боротьба з корозією. Суворі умови, в яких ми працюємо, погіршують якість наших кораблів. Моряки докладають усіх зусиль, щоб боротися з корозією. Ми проводимо технічне обслуговування та навчаємо екіпаж, щоб підтримувати бойову готовність флоту", – повідомили військові. .

Що це за есмінець?

Есмінець класу Zumwalt призначений для підтримки наземних військ під час бойових дій на суші. Він оснащений двома вдосконаленими системами зброї AGS для стрільби високоточними морськими артилерійськими снарядами класу LRLAP.

Такі снаряди можуть вражати цілі з відривом до 100 морських миль.

Zumwalt вважається одним із найдорожчих військових проектів в історії США. Його оцінили у 9 млрд доларів. Конгрес США скоротив кількість замовлень цих кораблів із 32 до 3.

Нагадаємо, що військово-морські сили США хотіли оснастити есмінці Zumwalt гіперзвуковою зброєю. Пускові установки для ракет планують встановити у внутрішні потрійні контейнери, які замінять установки для 155 мм ракети.

Також американська компанія Raytheon Technologies у листопаді цього року взялася за покращення ракет Томагавк. Головку системи наведення зробили сенсорною, щоб атакувати кораблі, що рухаються, в морі на дальній дистанції.