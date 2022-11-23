Американський стелс-есмінець Zumwalt глибоко модернізують: що отримає судно (фото)

Одне з найдорожчих кораблів у флоті США може стати універсальною машиною для виконання низки завдань. Крім гіперзвукових ракет, його оснастять дронами.

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USS Zumwalt повернувся із західної частини Тихого океану після завершення першого оперативного розгортання, повернувся на базу для модернізації. Про це повідомляє The War Zone.

ВМС США планують зайнятися глибокою модернізацією ракетних есмінців. За час оперативного розгортання екіпаж набув достатньо навичок. Тому тепер командування знову заговорило про модернізацію цієї дорогої програми.

Zumwalt є першим із трьох кораблів класу стелс-есмінців. Інші два судна незабаром почнуть працювати в ескадрильї надводного розвитку, яку створили в 2019 році. Вони покликані для визначення місця есмінців у флоті.

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Компанія Lockheed Martin розробляє гіперзвукові ракети. Однак на шляху встановлення їх є перешкода. На кораблі немає місця для їх розміщення. У компанії планують зменшити кількість ракет із 12 до меншої. Оснащення гіперзвуковими ракетами має бути у 2024-2025 фінансових роках. Для цього наприкінці 2023 року судно поставлять на сухий док. Дальність ракет має становити не менше 2 700 км.

[ + – ] Візуалізація гіперзвукових ракет на Zumwalt

Також флот сподівається отримати можливість використовувати Zumwalt такими можливостями:

пасивне виявлення цілей;

встановлення підводних безпілотників;

встановлення надводних БПЛА.

Так Zumwalt стане універсальною платформою для нанесення швидких і дезорієнтувальних ударів в оспорюваних середовищах.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Zumwalt покрився іржею через 5 років експлуатації. Радіопоглинаючі елементи втратили колір.

Раніше повідомлялося, що ВМС США переозброять есмінці гіперзвуковими ракетами. Бо артилерія виявилася надто дорогою.