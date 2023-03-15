Китайские гиперзвуковые ракеты способны атаковать американские базы, – Пентагон

В Разведуправлении Минобороны США отмечают, что КНР продвинулись дальше, чем РФ в разработке гиперзвуковых вооружений. У них есть ракеты, способные преодолевать свыше 1600 км, чего достаточно для поражения баз в западной части Тихого океана.

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Китай опередил РФ в разработке гиперзвуковых ракет, которые способны обойти традиционные средства защиты. У КНР появилась возможность поражать базы США в Тихом океане. Об этом передает VICE, ссылаясь на сотрудника Разведывательного управления Минобороны США (DIA) Пола Фрейстера.

Китай, Россия и США соревнуются в разработке гиперзвукового оружия, чтобы первыми получить преимущество перед другими странами, у которых, вероятно, не будет защиты от этого оружия.

"На фоне стратегической конкуренции события последних нескольких лет недвусмысленно демонстрируют, что наши конкуренты развивают возможности, направленные на то, чтобы поставить под угрозу США", — заявил Пол Фрейстер во время заседания Палаты представителей по вооруженным силам.

Он подчеркивает, что Китай опережает РФ в разработке гиперзвукового оружия в вопросе развертывания вспомогательной инфраструктуры и по количеству систем. Москва и Пекин провели серию успешных испытаний гиперзвуковых разработок.

При этом по словам представителя DIA, Китай провел успешные испытания гиперзвукового оружия с дальностью в 1600 км, что позволит поражать цели в западной части Тихого океана.

Также в КНР ведутся разработки воздушно-реактивного гиперзвукового двигателя, такие же работы ведутся в США.

Напомним, 20 февраля Lockheed Martin получил контракт на производство гиперзвуковых ракет для флота ВМС США.

31 января в США провели успешный пуск гиперзвуковой ракеты в рамках программы HAWC.