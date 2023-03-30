ВПС США відмовляються від проблемної гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW: у чому причина

Представники Пентагону сказали, що більше зацікавлені в проекті зі створення гіперзвукової крилатої ракети HACM від компанії Raytheon, оскільки вона сумісна з великою кількістю американських літаків.

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Військово-повітряні сили США вирішили відмовитися від закупівлі гіперзвукової зброї швидкого реагування AGM-183A ARRW після того, як чергове випробування прототипу ракети закінчилося невдало. Про це 29 березня заявив помічник міністра ВПС США із закупівель Ендрю Хантер у комітеті Палати представників у справах збройних сил, передає агентство Bloomberg.

"На даний час ВПС не мають наміру здійснювати подальші закупівлі ARRW після завершення програми випробувань прототипів", — заявив він.

Хантер не сказав, чому ВВС відмовилися від цієї програми, але це сталося за кілька днів після того, як нещодавнє випробування прототипу було невдалим, — повідомлялося, що під час польоту зв'язок із ракетою було втрачено.

Водночас чиновник вважає доцільним провести додаткові дослідження і продовжити розробку даного виду озброєння, яке провалило останнє випробування. З такою думкою погоджується і секретар ВПС Френк Кендалл. За його словами, хоча він і ставиться до ARRW не дуже добре, все ж таки є надія, що програма виживе, залежно від результатів наступних двох випробувань.

Підготовка для запуску ракети AGM-183A. Скрин відео

У зв'язку з цим оглядачі Breaking Defence пишуть, що зрив програми ARRW — це удар по зусиллях Пентагону по створенню арсеналу гіперзвукової зброї, яка, як попереджають високопосадовці, вже перебуває на озброєнні Росії та Китаю. Хоча прототип ARRW розглядався як потенційно перша діюча гіперзвукова зброя Сполучених Штатів, на початковому етапі програма зіткнулася з низкою невдалих випробувань.

Представники компанії Lockheed Martin, головного підрядника програми, в інтерв'ю Breaking Defense заявили, що компанія "віддана розробці гіперзвукової технології у прискорені терміни, щоб задовольнити найважливіші потреби національної безпеки".

Втім, сам Кендалл 28 березня перед конгресменами зізнався, що ВПС нині "більше віддані" проекту створення гіперзвукової крилатої ракети Hypersonic Attack Cruiser (HACM) від компанії Raytheon Technologies. Як аргумент він навів той факт, що HACM сумісна з великою кількістю американських літаків і загалом забезпечить повітряні сили більшою боєздатністю.

Нагадаємо, ВПС США 13 березня 2023 року провели друге випробування гіперзвукової зброї швидкого реагування (ARRW) біля узбережжя Південної Каліфорнії. Повідомлялося, що прототип виконав кілька завдань, після чого інженери зібрали дані для подальшого аналізу.