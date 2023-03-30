ВВС США отказываются от проблемной гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW: в чем причина

Представители Пентагона сказали, что больше заинтересованы проектом по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты HACM от компании Raytheon, поскольку она совместима с большим количеством американских самолетов.

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Военно-воздушные силы США решили отказаться от закупки гиперзвукового оружия быстрого реагирования AGM-183A ARRW после того, как очередное испытание прототипа ракеты закончилось неудачно. Об этом 29 марта заявил помощник министра ВВС США по закупкам Эндрю Хантер в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, передает агентство Bloomberg.

"В настоящее время ВВС не намерены осуществлять последующие закупки ARRW после завершения программы испытаний прототипов", — заявил он.

Хантер не сказал, почему ВВС отказались от этой программы, но это произошло через несколько дней после того, как недавнее испытание прототипа было неудачным, — сообщалось, что во время полета связь с ракетой была потеряна.

В то же время чиновник все же считает целесообразным провести дополнительные исследования и продолжить разработку данного вида вооружения, которое провалило последнее испытание. С таким мнением согласен и секретарь ВВС Фрэнк Кендалл. По его словам, хотя он и относится к ARRW не очень хорошо, все же есть надежда, что программа выживет, в зависимости от результатов следующих двух испытаний.

Подготовка к запуску ракеты AGM-183A. Скрин видео

В связи с этим обозреватели Breaking Defence пишут, что срыв программы ARRW — это удар по усилиям Пентагона по созданию арсенала гиперзвукового оружия, которое, как предупреждают высокопоставленные чиновники, уже находится на вооружении России и Китая. Хотя прототип ARRW рассматривался как потенциально первое действующее гиперзвуковое оружие Соединенных Штатов, на начальном этапе программа столкнулась с чередой неудачных испытаний.

Представители компании Lockheed Martin, главного подрядчика программы, в интервью Breaking Defense заявили, что компания "привержена разработке гиперзвуковой технологии в ускоренные сроки для удовлетворения важнейшей потребности национальной безопасности".

Впрочем, сам Кендалл 28 марта перед конгрессменами признался, что ВВС в настоящее время "более привержены" проекту создания гиперзвуковой крылатой ракеты Hypersonic Attack Cruiser (HACM) от компании Raytheon Technologies. В качестве аргумента он привел тот факт, что HACM совместима с большим количеством американских самолетов и в целом обеспечит воздушные силы большей боеспособностью.

Напомним, ВВС США 13 марта 2023 года провели второе испытание гиперзвукового оружия быстрого реагирования (ARRW) у побережья Южной Калифорнии. Сообщалось, что прототип выполнил несколько задач, после чего после чего инженеры собрали данные для дальнейшего анализа.