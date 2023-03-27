Достигла "нескольких целей": ВВС США провели испытания гиперзвуковой ракеты

Ранее в ходе испытаний были выявлены проблемы в фазе ускорения ракеты. Но инженеры добиваются того, чтобы прототип мчался к целям со скоростью более 6 125 км в час.

Related video

Военно-воздушные силы США 13 марта 2023 года провели второе испытание гиперзвукового оружия быстрого реагирования (ARRW) у побережья Южной Калифорнии. Гиперзвуковая ракета AGM-183A All-Up-Round Air-launched Rapid Response Weapon была выпущена самолетом B-52H Stratofortress с целью проверки комплексных характеристик. Об этом 24 марта сообщило издание Breaking Defence.

"Это испытание стало вторым запуском полного прототипа оперативной гиперзвуковой ракеты и было направлено на проверку комплексных характеристик ARRW ", — говорится в релизе.

В ходе испытания прототип выполнил несколько поставленных задач, после чего инженеры и испытатели ARRW собрали данные для дальнейшего анализа. В публикации отмечается, что первое испытание гиперзвуковой ракеты в рамках данной программы было проведено в декабре прошлого года, после чего в ВВС заявили, что запуск ракеты прошел успешно и "все цели были достигнуты". Однако в этот раз руководство воздушных сил не раскрыло подробности результатов запуска.

Что известно о разработке ARRW

Гиперзвуковое оружие класса "воздух-земля", созданное компанией Lockheed Martin, планируется запускать с бомбардировщиков. Инженеры добиваются того, чтобы ракета мчалась к целям со скоростью более 5 Махов (6 125 км в час). Его разработка шла неровно: серия из трех последовательных неудачных испытаний фазы ускорения ракеты побудила законодателей сократить финансирование программы, не позволив ВВС начать закупки в 2022 финансовом году.

Тем не менее программа успешно стартовала в мае 2022. 13 марта этого года после последнего старта ARRW стало известно, что ВВС всего запланировали в общей сложности четыре комплексных испытания, финансирование которых будет завершено в 2024 финансовом году. Таким образом, осталось провести еще два испытания, которые, по словам заместителя помощника министра ВВС генерала Майка Грейнера, сыграют ключевую роль в принятии решения о приобретении гиперзвуковой ракеты.

Вместе с тем воздушные силы посматривают на разработку другой гиперзвуковой ударной крылатой ракеты (HACM). Исходя из слов Грейнера, ключевые испытания дадут окончательный ответ на то, какую ракету ВВС поставят на вооружение.

"Я думаю, что мы продолжим этот анализ, посмотрим на результаты испытаний и примем окончательное решение о том, какое сочетание гиперзвукового оружия подходит для ВВС в будущем", — пояснил генерал.

Напомним, в 2025 году компания Lockheed Martin планирует провести испытание самолета SR-72. Этот беспилотный гиперзвуковой самолет, который должен развивать скорость до 7 400 км в час будет предназначен для разведки и ударов по целям на больших расстояниях.