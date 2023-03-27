Досягнула "кілька цілей": ВПС США провели випробування гіперзвукової ракети

Раніше під час випробувань було виявлено проблеми у фазі прискорення ракети. Але інженери домагаються того, щоб прототип мчав до цілей зі швидкістю понад 6125 км на годину.

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Воєнно-повітряні сили США 13 березня 2023 провели друге випробування гіперзвукової зброї швидкого реагування (ARRW) біля узбережжя Південної Каліфорнії. Гіперзвукова ракета AGM-183A All-Up-Round Air-launched Rapid Response Weapon була випущена літаком B-52H Stratofortress з метою перевірки комплексних характеристик. Про це 24 березня повідомило видання Breaking Defence.

"Це випробування стало другим запуском повного прототипу оперативної гіперзвукової ракети і було спрямоване на перевірку комплексних характеристик ARRW", — йдеться у релізі.

Під час випробування прототип виконав кілька поставлених завдань, після чого інженери та випробувачі ARRW зібрали дані для подальшого аналізу. У публікації наголошується, що перше випробування гіперзвукової ракети в межах цієї програми було проведено у грудні минулого року, після чого у ВПС заявили, що запуск ракети пройшов успішно і "всі цілі були досягнуті". Однак цього разу керівництво повітряних сил не розкрило подробиць результатів запуску.

Що відомо про розробку ARRW

Гіперзвукову зброю класу "повітря-земля", створену компанією Lockheed Martin, планується запускати з бомбардувальників. Інженери домагаються того, щоб ракета мчала до цілей зі швидкістю понад 5 махів (6125 км на годину). Розробка зброї йшла нерівно: серія з трьох послідовних невдалих випробувань фази прискорення ракети спонукала законодавців скоротити фінансування програми, не дозволивши ВПС розпочати закупівлю у 2022 фінансовому році.

Проте програма успішно стартувала в травні 2022 року. 13 березня цього року після останнього старту ARRW стало відомо, що ВПС всього запланували загалом чотири комплексні випробування, фінансування яких буде завершено у 2024 фінансовому році. Таким чином, залишилося провести ще два випробування, які, за словами заступника помічника міністра ВПС генерала Майка Грейнера, відіграють ключову роль в ухваленні рішення про придбання гіперзвукової ракети.

Водночас повітряні сили поглядають на розробку іншої гіперзвукової ударної крилатої ракети (HACM). Виходячи зі слів Грейнера, ключові випробування дадуть остаточну відповідь на те, яку ракету ВПС поставлять на озброєння.

"Я думаю, що ми продовжимо цей аналіз, подивимося на результати випробувань і ухвалимо остаточне рішення про те, яке поєднання гіперзвукової зброї підходить для ВПС у майбутньому", — пояснив генерал.

Нагадаємо, у 2025 році компанія Lockheed Martin планує провести випробування літака SR-72. Цей безпілотний гіперзвуковий літак, який повинен розвивати швидкість до 7 400 км на годину, буде призначений для розвідки та ударів по цілях на великих відстанях.