В США развернули первый дивизион гиперзвукового оружия LRHW

Ракета имеет дальность полета 2800 км, поэтому дивизион будет подчиняться сразу нескольким командованиям.

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Армия США начала развертывание первой системы гиперзвукового оружия большой дальности LRHW. Для этого в феврале начались испытания. Об этом сообщает Defense Brief.

1-й многопрофильный батальон оперативного огня 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии развернул систему гиперзвукового оружия. В армии заявляют, что развертывание осуществляло критически важные командные и контрольные связи между Индийско-тихоокеанским командованием США, Стратегическим командованием США, а также рядом других командований. Гиперзвуковое оружие будет подчиняться всем им.

"Наши солдаты обрабатывали реальные миссии с реальными данными в режиме реального времени, чтобы получить реальные результаты, извлечь уроки и создать готовность. Мы тренируемся, как мы будем воевать, и наши солдаты готовы разворачивать и использовать этот критически важный потенциал вперед", — заявил бригадный генерал Бернард Гаррингтон.

Американские военные отмечают, что они достигают быстрого прогресса в создании технической и процедурной способности быстрой интеграции гиперзвукового оружия.

Ракета LRHW имеет дальность действия 2800 км – это первый с 1991 года новый наземный ракетный комплекс средней дальности в армии США. В состав одного дивизиона входит 4 пусковые установки с 2 ракетами каждая. Ее скорость полета достигает 5 Махов (6125 км/ч). Военные утверждают, что гиперзвуковое оружие пробьет любую противоракетную оборону.

Напомним, 30 марта стало известно, что ВВС США отказываются от проблемной гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW из-за постоянных проблем с испытанием.

15 марта в Пентагоне заявили, что китайские гиперзвуковые ракеты способны атаковать американские базы из-за дальности полета более чем в 1600 км.