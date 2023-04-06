В США развернули первый дивизион гиперзвукового оружия LRHW
Ракета имеет дальность полета 2800 км, поэтому дивизион будет подчиняться сразу нескольким командованиям.
Армия США начала развертывание первой системы гиперзвукового оружия большой дальности LRHW. Для этого в феврале начались испытания. Об этом сообщает Defense Brief.
1-й многопрофильный батальон оперативного огня 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии развернул систему гиперзвукового оружия. В армии заявляют, что развертывание осуществляло критически важные командные и контрольные связи между Индийско-тихоокеанским командованием США, Стратегическим командованием США, а также рядом других командований. Гиперзвуковое оружие будет подчиняться всем им.
"Наши солдаты обрабатывали реальные миссии с реальными данными в режиме реального времени, чтобы получить реальные результаты, извлечь уроки и создать готовность. Мы тренируемся, как мы будем воевать, и наши солдаты готовы разворачивать и использовать этот критически важный потенциал вперед", — заявил бригадный генерал Бернард Гаррингтон.
Американские военные отмечают, что они достигают быстрого прогресса в создании технической и процедурной способности быстрой интеграции гиперзвукового оружия.
Ракета LRHW имеет дальность действия 2800 км – это первый с 1991 года новый наземный ракетный комплекс средней дальности в армии США. В состав одного дивизиона входит 4 пусковые установки с 2 ракетами каждая. Ее скорость полета достигает 5 Махов (6125 км/ч). Военные утверждают, что гиперзвуковое оружие пробьет любую противоракетную оборону.
Напомним, 30 марта стало известно, что ВВС США отказываются от проблемной гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW из-за постоянных проблем с испытанием.
15 марта в Пентагоне заявили, что китайские гиперзвуковые ракеты способны атаковать американские базы из-за дальности полета более чем в 1600 км.