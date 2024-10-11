Американці випробовують орбітальний літак X-37B: чим він цікавий військовим (відео)

Під час поточної місії було застосовано аерогальмування — метод зміни орбіти космічного апарату з мінімальною витратою палива. Завдяки цьому з'ясовувалося, як військові можуть використовувати цю здатність, щоб уникнути загроз у космосі.

Related video

Космічний апарат X-37B Космічних сил США (USSF) виконав серію маневрів з аерогальмування для зміни своєї орбіти навколо Землі та безпечної утилізації компонентів службового модуля. Про це 10 жовтня повідомила пресслужба USSF.

Ці операції проводяться в рамках місії OTV-7, яка розпочалася 23 грудня 2023 року і триває вже майже рік. За цей час на борту X-37B проводилися експерименти з вивчення впливу радіації, а також тестування нових військових технологій.

Деталі випробування X-37B

Космічний літак X-37B, розроблений для проведення орбітальних експериментів, використовується виключно для наукових і військових цілей і не призначений для транспортування людей.

Під час поточної місії було ухвалено рішення про застосування аерогальмування — методу зміни орбіти космічного апарата з мінімальною витратою палива. Цей процес охоплює серію проходжень через верхні шари атмосфери Землі, де аеродинамічний опір поступово знижує швидкість апарату і змінює його орбітальні параметри.

Аерогальмування дає змогу не тільки оптимізувати витрату палива, а й ефективно управляти космічними об'єктами, знижуючи ризик утворення космічного сміття — питання, яке стає дедалі актуальнішим в умовах збільшення кількості об'єктів на навколоземній орбіті.

Це перший випадок в історії програми X-37B, коли було проведено подібний маневр, що стало важливим кроком для демонстрації можливостей багаторазових космічних технологій. Тим часом USSF не розкрили ні параметрів орбіти, на якій було виконано політ, ні періоду, протягом якого він відбувався.

Як зазначили оглядачі Defense One, повідомлення про новий випробувальний політ порушує додаткові питання про призначення літака в космосі й про те, як військові можуть використовувати цю здатність, щоб уникнути загроз у космосі.

"Цей перший у своєму роді маневр X-37B — неймовірно важлива віха для Космічних сил США, оскільки ми прагнемо розширити наші можливості та здібності в цій складній галузі. Цей успіх — свідчення відданості та наполегливості команди", — заявив начальник космічних операцій генерал Ченса Зальцмана.

Важливо

Війна в космосі: як лазерні технології допоможуть перемогти Росію та інших агресорів

Раніше ми писали про те, які важливі місії в космос відбудуться у 2024 році. Очікується довгоочікуване повернення людини на орбіту Місяця, а також унікальні місії до Марса і Юпітера.