Американцы испытывают орбитальный самолет X-37B: чем он интересен военным (видео)

В ходе текущей миссии было применено аэроторможение — метод изменения орбиты космического аппарата с минимальным расходом топлива. Благодаря этому выяснялось, как военные могут использовать эту способность, чтобы избежать угроз в космосе.

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Космический аппарат X-37B Космических сил США (USSF) выполнил серию маневров по аэроторможению для изменения своей орбиты вокруг Земли и безопасной утилизации компонентов служебного модуля. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба USSF.

Эти операции проводятся в рамках миссии OTV-7, которая началась 23 декабря 2023 года и продолжается уже почти год. За это время на борту X-37B проводились эксперименты по изучению воздействия радиации, а также тестирование новых военных технологий.

Детали испытания X-37B

Космический самолет X-37B, разработанный для проведения орбитальных экспериментов, используется исключительно для научных и военных целей и не предназначен для транспортировки людей.

В ходе текущей миссии было принято решение о применении аэроторможения — метода изменения орбиты космического аппарата с минимальным расходом топлива. Этот процесс включает в себя серию прохождений через верхние слои атмосферы Земли, где аэродинамическое сопротивление постепенно снижает скорость аппарата и изменяет его орбитальные параметры.

Аэроторможение позволяет не только оптимизировать расход топлива, но и эффективно управлять космическими объектами, снижая риск образования космического мусора — вопрос, который становится все более актуальным в условиях увеличения количества объектов на околоземной орбите.

Это первый случай в истории программы X-37B, когда был проведен подобный маневр, что стало важным шагом для демонстрации возможностей многоразовых космических технологий. Между тем USSF не раскрыли ни параметры орбиты, на которой был выполнен полет, ни период, в течение которого он происходил.

Как отметили обозреватели Defense One, сообщение о новом испытательном полете поднимает дополнительные вопросы о назначении самолета в космосе и о том, как военные могут использовать эту способность, чтобы избежать угроз в космосе.

"Этот первый в своем роде маневр X-37B — невероятно важная веха для Космических сил США, поскольку мы стремимся расширить наши возможности и способности в этой сложной области. Этот успех — свидетельство преданности и настойчивости команды", — заявил начальник космических операций генерал Ченса Зальцмана.

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