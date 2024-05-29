Війна в космосі: як лазерні технології допоможуть перемогти Росію та інших агресорів

Україна вже продемонструвала у війні проти РФ, які переваги на землі дає застосування космічних даних, зібраних і наданих різними супутниковими системами.

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Космос швидко розширився як оперативна сфера для військових, і в сучасних конфліктах він відіграватиме дедалі важливішу роль. Це підштовхне до розвитку технологій, здатних забезпечити безперебійний зв'язок, розвідку і спостереження, а також ситуаційну обізнаність у рамках багатодоменних операцій (MDO), пише Shephard media.

Вирішальна роль лазерів у сучасній війні

Лазери матимуть величезне значення в сучасних військових операціях. Вони можуть відстежувати і визначати місце розташування об'єктів на полі бою, створюючи надійну оперативну картину. Лазери також поліпшать MDO завдяки інтеграції систем датчиків, лазерних далекомірів тощо.

Бен Грін, засновник і директор з інновацій Electro Optic Systems (EOS), вважає, що протягом наступних 10 років більша частина військового зв'язку у світі стане оптичним, і він буде заснований на лазерах. Протидія перешкодам також буде заснована на лазерах.

В умовах зростаючих кіберзагроз важливо захистити канали зв'язку. За допомогою лазерів можлива побудова системи зв'язку, дані якої не реально перехопити. Грін підкреслює: "Широкосмугові системи зв'язку для національної безпеки будуть засновані на оптичних технологіях, і багато хто з них уже такими є".

Лазери також відіграють вирішальну роль у засліпленні та виведенні з ладу датчиків і розвідувальних супутників, що не дає змоги супротивникам отримати стратегічну перевагу.

Можливості космічного базування: посилення військових функцій

Джуліана Зюсс, науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), вважає, що для космічних військових сил важливі:

супутниковий зв'язок, здатний працювати у важкодоступних районах;

системи позиціонування, навігації та часу (PNT) — військова версія GPS;

додатки розвідки, спостереження і рекогносцировки (ISR) нового типу, які дозволять збирати дані за допомогою супутників;

системи раннього попередження про ракети.

Важливість космічних датчиків і систем було яскраво продемонстровано в лютому 2022 року, коли Україна змогла відстежувати дії армії Росії. Теодора Огден, аналітикиня з космічної політики в RAND, сказала, що Україна продовжує використовувати зображення з високою роздільною здатністю, отримані із супутників, а також радари із синтезованою апертурою, системи PNT і SATCOM, такі як Starlink. На її думку, РФ прагне отримати стратегічну перевагу за рахунок підвищення ситуаційної обізнаності завдяки супутниковим даним. Однак українські можливості спостереження за Землею із застосуванням ISR ігнорують спроби Росії контролювати інформаційне середовище.

український військовий встановлює термінал Starlink Фото: Volodymyr Stepanets

Ключові технології в космічних операціях

Обізнаність про космічну сферу передбачає моніторинг і розуміння навколишнього середовища в космосі для забезпечення свободи дій. Високоточні датчики забезпечують неперевершену точність позиціонування об'єктів на різних орбітальних режимах — від низької навколоземної орбіти до геостаціонарної орбіти. Таке точне відстеження забезпечує найкращі можливості розвідки та контролю простору.

Гіперзвукова ракета L3Harris: рендер Фото: L3Harris

Здатність відстежувати маленькі, тьмяні та віддалені об'єкти теж важлива. Це може забезпечити супутникова лазерна локація (SLR). Технологія вимірює переміщення супутників з точністю до міліметра, що має вирішальне значення для визначення їхніх орбіт. Станції SLR, оснащені сучасними лазерами, системами синхронізації та автоматизованим програмним забезпеченням, у рази підвищують ефективність роботи глобальних систем координат, таких як GPS.

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