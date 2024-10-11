AIM-54 Phoenix: ракета, которая превратила F-14 Tomcat в "воздушного убийцу"

AIM-54 Phoenix — один из известных видов вооружения, которое ранее использовали ВМС США, а сейчас ВВС Ирана.

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AIM-54 Phoenix была ракетой класса "воздух-воздух" большой дальности, которая использовалась ВМС США с 1974 по 2004 год, в частности на истребителе F-14 Tomcat. Первоначально ее разрабатывали для отмененного в конечном итоге проекта F-111B Aardvark, ракета стала неотъемлемой частью арсенала F-14. Об этом пишет The National Interest.

Характеристикам современных истребителей уделяется много внимания. Но истребитель — это лишь система доставки оружия.

AIM-54 Phoenix — один из известных видов вооружения, которое ранее использовали ВМС США, а сейчас ВВС Ирана. AIM-54, запускаемая с F-14 Tomcat, представляет собой ракету класса "воздух-воздух" за пределами визуальной дальности (BVR), ее впервые выпустили в 1966 году. В ней была реализована полуактивная радиолокационная система самонаведения и активная радиолокационная система, что делало AIM-54 "умной.

Ракета AIM-54 Phoenix

AIM-54 размещалась на внешнем пилоне F-14 в кластерах по шесть штук и могла запускаться против других самолетов. С максимальной скоростью пять Махов или 1707 метров в секунду, AIM-54 быстро приближалась к своим целям.

Но, несмотря на то, что проект AIM-54 запускался исключительно с F-14, его разработали для F-111B Aardvark, который должен был стать палубным вариантом F-111A американских ВВС. В конечном итоге проект F-111B был отменен. Но F-111 должен был служить дальним перехватчиком с отличительной особенностью: стреловидными крыльями, которые также были у F-14.

F-111B в конечном счете отменили, но ракетная система BVR платформы продолжила свое существование. Ее передали в программу разработки истребителей ВМС, известную как VFX. Впоследствии она стала F-14 Tomcat.

Завершенный проект AIM-54 был эффективным оружием. Одновременно можно было запускать до шести ракет в любых погодных условиях, что делало AIM-54 универсальной и надежной ракетной системой. Ракета запускалась с помощью "катапультного запуска", при котором пиротехнический заряд выбрасывает ракету из внешней пусковой системы под F-14 до того, как зажигался твердотопливный ракетный двигатель AIM-54. AIM-54 была тяжелым оружием.

Группа из шести AIM-54 весила более четырех тонн. Из-за строгих ограничений по весу для посадки на авианосец F-14 не мог приземлиться с полной загрузкой из шести AIM-54. Поэтому в некоторых случаях приходилось запускать просто для того, чтобы уменьшить вес F-14 перед посадкой.

каждая AIM-54 стоила около полумиллиона долларов;

фактическая дальность полета AIM-54 была засекречена, но составляла более 100 морских миль (185 км);

длина ракеты — 4 метра;

диаметр — 33 см;

размах крыльев — 90 см;

вес боеголовки — 61 кг, использовался неконтактный взрыватель, срабатывавший, когда AIM-54 приближалась к цели на заданное расстояние.

AIM-54 верно служила ВМС с 1974 по 2004 год, прежде чем ее окончательно сняли с вооружения в пользу обновленных ракет, таких как AIM-120 AMRAAM.

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