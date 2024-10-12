F-16 Fighting Falcon снимают с производства. Неужели это начало конца для истребителя F-16?

В 2023 году американские ВВС объявили о снятии с вооружения своих самых старых "Боевых соколов", и казалось, служба поставила точку в почти 50-летней истории легендарного истребителя.

Related video

ВВС США снимают с вооружения свои самые старые истребители F-16 Fighting Falcon, но оставят в строю более новые модели Block 40 и Block 50 по крайней мере до начала 2040-х годов, постоянно модернизируя их для поддержания боевой эффективности.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о том, как завершит свою службу легендарный истребитель F-16.

Хотя ВВС пока что не приобретают новые F-16, компания Lockheed Martin продолжает выпускать усовершенствованные варианты для международных заказчиков, и их производство будет длиться как минимум до конца десятилетия. 20 сентября 2024 года база ВВС Люк в Аризоне выпустила последний класс летчиков F-16, поставив точку в почти 50-летней истории своей деятельности в качестве учебного центра для летчиков на этом самолете.

Теперь база сосредоточится исключительно на подготовке летчиков на F-35A Lightning II, а в будущем обучение летчиков F-16 будет перенесено на базу ВВС Холломан в Нью-Мексико.

От F-16 к F-35: большой шаг вперед для базы ВВС Люк

В прошлом году ВВС США объявили о снятии с вооружения своих самых старых F-16 Fighting Falcon, однако ведомство рассчитывает, что более новые модели Block 40 и Block 50 останутся на вооружении как минимум до начала 2040-х годов благодаря модернизации и другим усовершенствованиям, которые продолжат давать самолетам преимущество в бою.

Хотя ВВС США больше не закупают новые F-16, компания Lockheed Martin, которая теперь производит всепогодный многоцелевой истребитель, выпускает новейшие варианты F-16 для иностранных заказчиков по всему миру. Производство будет продолжаться до конца десятилетия.

Несмотря на это, можно утверждать, что отсчет "начала конца" для почтенного самолета, который впервые поднялся в воздух 50 лет назад, начался в январе этого года. В понедельник база ВВС Люк (Luke Air Force Base, AFB), штат Аризона, объявила о последнем выпуске летчиков для Fighting Falcon.

Истребитель F-16 Фото: National interest

База служила центром подготовки летчиков F-16 на протяжении почти пяти десятилетий, но 20 сентября 2024 года обучение завершил последний класс 309-й истребительной эскадрильи. 56-е истребительное авиакрыло базы Люк отныне переходит "исключительно на подготовку летчиков F-35A Lightning II", объявила база. "Это изменение повлечет за собой обновление программ, переделку инфраструктуры и демонтаж оборудования F-16 для подготовки к эксплуатации F-35".

56-я авиабаза является крупнейшим истребительным авиакрылом в мире и служит "основным авиакрылом ВВС США по подготовке летчиков истребителей", а "в составе Командования авиационного образования и подготовки" на ней базируются как "самолеты F-35A Lightning II, так и F-16 Fighting". База выпускает "более 400 летчиков и 300 специалистов по управлению воздушным движением в год", отмечается на ее сайте.

База ВВС Люк является базой подготовки F-16 уже более 40 лет, но в будущем подготовка летчиков F-16 ВВС США будет перенесена на базу ВВС Холломан, штат Нью-Мексико.

"Это скорее переходный период: вы знаете, что подготовка истребителей не уходит с Люка, 309-я истребительная эскадрилья не уходит. Мы просто переходим на F-35, и это скорее модернизация, чем конец", – сказал подполковник Майк Ресс в интервью 12News в Аризоне.

Этот переход фактически начался в июле 2023 года, когда 309-я FS начала "обмен моделями" F-16 с 49-м крылом на базе ВВС Холломан. Процесс подразумевал обмен самолетами с различными модернизациями и возможностями – бывшая база предоставила свои более современные Block 42 Fight Falcon в обмен на старые варианты Block 40. 309-я истребительная эскадрилья функционирует в качестве "действующей эскадрильи на базе ВВС Люк с 1 апреля 1994 года".

По состоянию на июль 2023 года в парке истребителей ВВС США насчитывалось 935 боевых F-16 Fighting Falcons. В январе 1974 года самолет совершил свой первый полет, а 17 августа 1978 года он официально поступил на вооружение.

Вооружение F-16 Фото: keymilitary.com

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].