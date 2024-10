Канада модернізувала Leopard 2A6MC2: ЗМІ показали перші кадри нового танка (фото)

Leopard 2A6M C2 CAN — це модернізований канадський варіант німецького основного бойового танка Leopard 2A6. Він був розроблений шляхом модернізації 20 танків Leopard 2A6M за контрактом з KMW на 76 млн доларів.

15 жовтня в сюжеті німецького телеканалу ARD 1, присвяченому екскурсії об'єктами оборонної компанії Krauss-Maffei Wegmann, могли показати перші кадри нових канадських танків Leopard 2A6M C2. На це вказав військовий аналітик Jeff21461 у соцмережі Х.

Вартість модернізації нового танка Leopard 2A6M за контрактом з KMW коштувала 76 млн доларів. Капітальний ремонт охоплює оновлення оптики, систем управління вогнем і інтерфейсів, заміну застарілих аналогових технологій на сучасні компоненти для збільшення терміну служби.

Leopard 2A6M

У лютому 2023 року міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що Канада планує замінити танки Leopard 2, відправлені в Україну, хоча конкретні терміни цих придбань не розкривали. Тим часом Канада готувалася модернізувати свої Leopard 2, що залишилися, в рамках проєкту до 2035 року.

Leopard 2A6M

Представник Міністерства національної оборони Джессіка Ламіранд пояснила, що контракт включатиме технічне обслуговування, модернізацію, управління ланцюжком постачання і технічну підтримку.

Новий канадський танк Leopard 2: ціна модернізації

Контракт оцінювали від 730 млн до 1,09 млрд доларів, або приблизно від 44 млн до 64 млн доларів на рік. Канада повідомила про попереднє укладення контракту в серпні 2022 року.

Довгостроковий контракт на підтримку танків охоплював різні моделі Leopard 2 канадської армії: 2A4 CAN, 2A4M CAN, 2A6M CAN і 2A6M C2 CAN, а також броньовані ремонтно-евакуаційні машини Leopard 2 ARV CAN, інженерні машини Leopard 2 AEV CAN та спеціалізоване обладнання, таке як система розмінування ковзанок (MCRS), гусеничний мінний плуг (TWMP), бульдозерні відвали, додаткову броню.

Модернізовані танки маркуватимуться як Leopard 2A6M C2 CAN

За наявною інформацією, перше переобладнання завершили 2022 року, що стало еталонною моделлю для решти парку. Роботи з переобладнання 19 танків, що залишилися, розпочалися на заводі FFG Canada в Батерсті навесні 2023 року, а їхнє завершення очікується до кінця 2025 року. Ці модернізовані танки будуть маркуватися як Leopard 2A6M C2 CAN.

Серед іншого, армія Канади планувала вдосконалити захист, спостереження, виявлення цілей, вогневу міць і мобільність. Країна розраховує видати запит на галузеві заявки до 2028 року, а перші модернізовані танки, як очікується, будуть введені в експлуатацію до 2030 року. Мета модернізації — привести конфігурації канадських танків Leopard 2 у відповідність з конфігураціями союзників по НАТО для підвищення оперативної сумісності.

Leopard 2A6MC2

Канадський уряд керується фінансовими міркуваннями, оскільки в рамках оборонного бюджету країни вже фінансуються великі проєкти, як-от закупівля винищувачів F-35, надводних бойових кораблів і патрульних літаків P-8, що обмежує доступні кошти для придбання нових танків, зазначає оборонний портал Army Recognition.

