Прямим наведенням: танки ЗСУ прорвалися в захоплену Новоолексіївку і розбили позиції РФ (відео)

Штурмова бронегрупа ЗС РФ у складі одного танка Т-80БВМ була захищена рідкісним комплектом навісної броні 765-СБ3КДЗ. Але спроби атакувати за допомогою FPV-дрона другий український танк, що перебував на прикритті, закінчилися невдало — ворожий FPV завис на відстані.

Два українські танки увірвалися в окуповане росіянами село Новоолексіївка Донецької області та прямою наводкою знищили кілька позицій російських військових. Відео опубліковано в Telegram-каналі "Гострі картузи".

На кадрах бойової роботи українських захисників після ураження будинків з окупантами перший танк випустив димову завісу і почав відходити.

За даними військових, танк ЗСУ після чергового прострілу здійснив обманний маневр

Росіяни спробували за допомогою FPV-дрона атакувати другий український танк, який перебував на прикритті. Ці спроби закінчилися невдало і ворожий FPV завис на відстані. Його оператор чекав, коли український танк вийде на нього, щоб уразити.

Український танк у Новоолексіївці Донецької області

За даними військових, танк ЗСУ після чергового прострілу здійснив обманний маневр і випустив димову завісу. Обидва українські танки використовували засоби РЕБ і покинули позицію, оператор же російського FPV не зміг виконати поставлене завдання.

OSINT-дослідники WarArchive встановили, що ці події відбувалися в Новоолексіївці Донецької області.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Покровському напрямку ЗСУ відбили 38 штурмів у районах населених пунктів Миролюбівки, Луча, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки.

"...загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", — ідеться в публікації.

Російська штурмова бронегрупа — у складі одного танка Т-80БВМ зразка 2023 року випуску і БМП-2 — намагалася просунутися вглиб українських позицій. Крім традиційного "мангала" ворожа БМП-2 була додатково захищена комплектом навісної броні 765-СБ3КДЗ — рідкісний засіб захисту в окупаційному угрупованні РФ.

Знищена БМП-2 обладнана 765-СБ3КДЗ

Нагадаємо, що в Нацгвардії розповіли, як три тижні відбивали атаки. Під час вирішальних боїв за опорний пункт противник застосував два танки, легку бронетехніку, у ЗС РФ також була чисельна перевага в живій силі. Хай там як, гвардійці змогли знищити штурмовий загін росіян.

Раніше повідомлялося, що в понеділок увечері, 18 листопада ЗС РФ атакували місто Глухів у Сумській області двома дронами Shahed.