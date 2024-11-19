Прямой наводкой: танки ВСУ прорвались в захваченную Новоалексеевку и разбили позиции РФ (видео)

Штурмовая бронегруппа ВС РФ в составе одного танка Т-80БВМ была защищена редким комплектом навесной брони 765-СБ3КДЗ. Но попытки атаковать с помощью FPV-дрона второй украинский танк, находившийся на прикрытии, закончились неудачно — вражеский FPV завис на расстоянии.

Два украинских танка ворвались в оккупированное россиянами село Новоалексеевка Донецкой области и прямой наводкой уничтожили несколько позиций российских военных. Видео опубликовано в Telegram-канале "Гострі картузи".

На кадрах боевой работы украинских защитников после поражения домов с оккупантами первый танк выпустил дымовую завесу и начал отходить.

По данным военных, танк ВСУ после очередного прострела совершил обманный маневр

Россияне попытались с помощью FPV-дрона атаковать второй украинский танк, находившийся на прикрытии. Эти попытки закончились неудачно, и вражеский FPV завис на расстоянии. Его оператор ждал, когда украинский танк выйдет на него, чтобы поразить.

Украинский танк в Новоалексеевке Донецкой области

По данным военных, танк ВСУ после очередного прострела совершил обманный маневр и выпустил дымовую завесу. Оба украинских танка использовали средства РЭБ, и покинули позицию, оператор же российского FPV не смог выполнить поставленную задачу.

OSINT-исследователи WarArchive установили, что эти события имели место в Новоалексеевке Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Покровском направлении ВСУ отразили 38 штурмов в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки.

"…захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей", — говорится в публикации.

Российская штурмовая бронегруппа — в составе одного танка Т-80БВМ образца 2023 года выпуска и БМП-2 — пыталась продвинуться вглубь украинских позиций. Помимо традиционного "мангала" вражеская БМП-2 была дополнительно защищена комплектом навесной брони 765-СБ3КДЗ — редкое средство защиты в оккупационной группировке РФ.

Уничтоженная БМП-2 оборудована 765-СБ3КДЗ

Напомним, что в Нацгвардии рассказали, как три недели отбивали атаки. Во время решающих боев за опорный пункт противник применил два танка, легкую бронетехнику, у ВС РФ также было численное превосходство в живой силе. Как бы там ни было, гвардейцы смогли уничтожить штурмовой отряд россиян.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером, 18 ноября ВС РФ атаковали город Глухов в Сумской области двумя дронами Shahed.