Оборона в полном окружении: в Нацгвардии рассказали, как три недели отбивали атаки (видео)

В ходе решающего боестолкновения за опорный пункт противник использовал два танка, легкую бронетехнику и имел численное превосходство в живой силе. Несмотря на это, гвардейцам удалось уничтожить штурмовой отряд россиян.

В период с 10 июля по 16 сентября группа из восьми бойцов Национальной гвардии в течение трех недель вела ожесточенную оборону, несмотря на полное окружение. В итоге им удалось отразить атаку штурмового отряда врага, состоявшего из танков, бронетехники и целого взвода десанта. Об этом рассказали украинские защитники в интервью военкору Юрию Бутусову.

На протяжении 67 суток оборону опорного пункта возле села Спорное под Северском вела группа батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж". Командовал взводом старший лейтенант Владислав Стоцкий. В свои 25 лет он попал на должность заместителя командира роты по работе с личным составом, которая не предусматривала участие в боях непосредственно на передовой.

Однако Владислав попросился в командиры взвода, чтобы сражаться в первых рядах, вдохновляя бойцов личным примером.

Как оказалось большая часть его подчиненных до 2022 года не имела военного опыта, но проявила высокий боевой дух и полностью доверяла своим командирам. Это позволило группе успешно противостоять массированным атакам, даже в условиях изоляции.

Тактика обороны и решающий бой

По словам лейтенанта на Северском направлении ситуация ухудшалась, и соседние подразделения вынуждены были отступить. Однако батальону "Свобода" поступил приказ удерживать позиции любой ценой. Оборона опорного пункта "Пинчер" велась с использованием тактики скрытного нахождения на территории — бойцы укрывались в небольших блиндажах и выходили на поверхность только для ведения боев.

Поддержку обеспечивали дроны и огневые средства батальона "Свобода", а также подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ. Это взаимодействие позволило эффективно отражать атаки противника.

Стоцкий рассказал о решающем боестолкновении с противником. 16 сентября российский штурмовой отряд атаковал позицию двумя танками, двумя МТЛБ и БМП с десантом. При этом на вооружении украинских защитников были три легких гранатомета, которые не предназначены для поражения тяжелой техники, например, танков, и противопехотное оружие.

"Мне говорят, "Пинчер" встречайте, у вас танк на 9 часов, дистанция 10 метров. Я вылажу из норы, мне дают "атэшку" (противотанковая мина АТ-2. — Ред.). Вижу танк, с активной броней и обшитый антикумулятивной решеткой. Думаю может ему под башню закину, но после выстрела она пролетает над башней. Дали другую — но она не сработала", — рассказывает боец.

Лейтенант признался, что если бы было попадание, то россияне бы вычислил позицию и уничтожили ее выстрелом танка. Но в итоге по вражеской технике начали наносить удары беспилотники.

Противнику удалось высадить пехоту возле опорника, после чего завязался стрелковый бой. Несмотря на численное превосходство врага, бойцам удалось отбить атаку, уничтожив штурмовой отряд. Однако в ходе боев погиб один из бойцов — Александр Хомяк.

После выполнения задачи Владислав Стоцкий и шесть выживших бойцов по приказу командования прорвались из окружения. Тело погибшего побратима, к сожалению, вынести не удалось.

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