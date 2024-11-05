Україна отримала 88 танків Leopard 1 у варіанті A5DK: деталі постачання (відео)

Цей варіант основного бойового танка вирізняється посиленою бронею оригінальної башти, а також досконалішими системами прицілювання і тепловізором.

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У першій половині жовтня в мережі з'явилися кадри, що демонструють транспортування танків Leopard 1A5DK на низькорамних платформах. Місцем призначення цих танків, ймовірно, є Україна, а дата відео з технікою вказує на те, що танки вже доставлені до місця призначення. Про це 5 листопада повідомив оглядач польського видання Defence24 Адам Сверковскі.

У матеріалі йдеться про те, що з моменту початку співпраці Німеччини, Данії та Нідерландів у плані надання військової допомоги Україні, Київ отримав щонайменше 88 танків цієї моделі. Попри складний процес постачань, віднедавна він стабілізувався, що дало змогу регулярно відправляти Leopard 1A5DK на фронт.

"Публікація відео відбулася в першій половині жовтня, тож, імовірно, машини вже перебувають у свого передбачуваного користувача. Не виключено, що це одна з останніх постачань Leopard 1A5, список яких оновлюється із затримкою в кілька тижнів", — пише Сверковскі.

Технічні особливості Leopard 1A5DK

Leopard 1A5DK являє собою модернізовану версію Leopard 1A5, яка надійшла на озброєння Данії в 1990-х роках. Основні відмінності полягають у посиленій броні оригінальної вежі.

Технічні характеристики танка:

основне озброєння — 105-мм нарізна гармата L7A3 з 52-каліберним стволом, спарений 7,62-мм кулемет MG3;

боєкомплект — 60 пострілів (42 у корпусі, 18 у башті);

двигун — 10-циліндровий MTU MB 838 CaM 500 потужністю 830 к.с.;

трансмісія — ZF 4 hp 250 з чотирма передачами вперед і двома назад;

максимальна швидкість — до 65 км/год.

запас ходу — до 600 км дорогами й до 450 км бездоріжжям.

Ці танки використовувалися в Данії з 1993 року, а з 2005 року були замінені на Leopard 2A5DK. Однак зараз саме Україна є їхнім єдиним активним користувачем. Деякі танки Leopard 1A5DK, поставлені в Україну, додатково оснащені динамічним захистом "Контакт-1" або модулями ДЗ "Нож", що збільшує їхні бойові можливості в умовах конфлікту.

Важливо

Німеччина поставила 5-й ОТБр танки версії Leopard 1A5 з додатковою модернізацією (фото)

Нагадаємо, в середині вересня в Україні вперше були продемонстровані модернізовані танки Leopard 1A5V, які увійшли до складу 5-ї окремої танкової бригади.