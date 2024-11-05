Украина получила 88 танков Leopard 1 в варианте A5DK: детали поставок (видео)

Данный вариант основного боевого танка отличается усиленной броней оригинальной башни, а также более совершенными системами прицеливания и тепловизором.

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В первой половине октября в сети появились кадры, демонстрирующее транспортировку танков Leopard 1A5DK на низкорамных платформах. Местом назначения этих танков, вероятно, является Украина, а дата видео с техникой указывает на то, что танки уже доставлены до места назначения. Об этом 5 ноября сообщил обозреватель польского издания Defence24 Адам Сверковски.

В материале говорится, что с момента начала сотрудничества Германии, Дании и Нидерландов в плане оказания военной помощи Украине, Киев получил не менее 88 танков этой модели. Несмотря на сложный процесс поставок, с недавних пор он стабилизировался, что позволило регулярно отправлять Leopard 1A5DK на фронт.

"Публикация видео состоялась в первой половине октября, так что, предположительно, машины уже находятся у своего предполагаемого пользователя. Не исключено, что это одна из последних поставок Leopard 1A5, список которых обновляется с задержкой в несколько недель", — пишет Сверковски.

Технические особенности Leopard 1A5DK

Leopard 1A5DK представляет собой модернизированную версию Leopard 1A5, которая поступила на вооружение Дании в 1990-х годах. Основные отличия заключаются в усиленной броне оригинальной башни.

Технические характеристики танка:

основное вооружение — 105-мм нарезная пушка L7A3 с 52-калиберным стволом, спаренный 7,62-мм пулемет MG3;

боекомплект — 60 выстрелов (42 в корпусе, 18 в башне);

двигатель — 10-цилиндровый MTU MB 838 CaM 500 мощностью 830 л.с.;

трансмиссия — ZF 4 hp 250 с четырьмя передачами вперед и двумя назад;

максимальная скорость — до 65 км/ч.

запас хода — до 600 км по дорогам и до 450 км по бездорожью.

Эти танки использовались в Дании с 1993 года, а с 2005 года были заменены на Leopard 2A5DK. Однако сейчас именно Украина является их единственным активным пользователем. Некоторые танки Leopard 1A5DK, поставленные в Украину, дополнительно оснащены динамической защитой "Контакт-1" или модулями ДЗ "Нож", что увеличивает их боевые возможности в условиях конфликта.

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Напомним, в середине сентября в Украине впервые были продемонстрированы модернизированные танки Leopard 1A5V, которые вошли в состав 5-й отдельной танковой бригады.