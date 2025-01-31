В ФРГ критикуют танки ВСУ Leopard с блоками "Контакт": почему экспертам не нравится это решение
Немецкие обозреватели утверждают, что дополнительные защитные конструкции якобы нарушают баланс в "железном треугольнике" взаимосвязанных факторов мобильности, защиты и эффективности.
Немецкое издание Hartpunkt обратило внимание на использование импровизированных средств защиты на танках Leopard 2 и Leopard 1 в рядах ВСУ, а также на ОБТ советского образца в украинской армии. Обозреватели фактически раскритиковали доработки, но при этом и не предложили полноценной альтернативы. О том, что так не понравилось немецким специалистам в антидроновых решетках и блоках "Контакт-1" на украинских танках разбирались в Defense Express.
Основной аргумент авторов публикации – нарушение так называемого "железного треугольника" танка, который включает в себя мобильность, защиту и эффективность. Дело в том, что чем больше дополнительных конструкций, тем больше вес машины, а значит, ухудшается ее проходимость. Кроме того, решетчатые конструкции могут:
Ограничивать обзор и ситуационную осведомленность экипажа, особенно на российских танках с обширными "клетками".
- Замедлять поворот башни, что снижает скорость реагирования на угрозы.
- Вызывать конфликты с бортовыми системами связи при установке средств РЭБ.
- Приводить к ускоренному износу ходовой части.
- Ограничивать использование штатных систем постановки дымовых завес.
Несмотря на это, обозреватели все же признают, что в условиях современной войны импровизированные средства защиты могут давать необходимый эффект на тактическом уровне.
Альтернативное решение
Авторы материала считают, что в стратегической перспективе лучшим решением остаются комплексы активной защиты (КАЗ), такие как Trophy. Так израильская система КАЗ уже получила модификации для борьбы с дронами-камикадзе, что делает ее потенциально эффективным решением для защиты танков.
Вместе с тем украинские аналитики отметили, что массовое оснащение бронетехники такими системами остается сложной задачей. В качестве примера приводится случай, когда в январе 2024 года Армия обороны Израиля установила на Merkava Mk 3 импровизированные "мангалы" и резиновые накладки для защиты от дронов и мин.
"То есть получается, что в необходимый момент сам Израиль не смог найти достаточное количество комплексов Trophy для своих танков, не говоря уже об удовлетворении потребностей на экспорт", — подытожили в Defense Express.Важно
Напомним, по данным командования ОСГВ "Хортица", один украинский танк Leopard 2 остановил наступление ВС РФ на Покровском направлении. Танк маневрировал и стрелял под разными углами, и в итоге обезвредил всю колонну противника.