В ФРГ критикуют танки ВСУ Leopard с блоками "Контакт": почему экспертам не нравится это решение

Немецкие обозреватели утверждают, что дополнительные защитные конструкции якобы нарушают баланс в "железном треугольнике" взаимосвязанных факторов мобильности, защиты и эффективности.

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Немецкое издание Hartpunkt обратило внимание на использование импровизированных средств защиты на танках Leopard 2 и Leopard 1 в рядах ВСУ, а также на ОБТ советского образца в украинской армии. Обозреватели фактически раскритиковали доработки, но при этом и не предложили полноценной альтернативы. О том, что так не понравилось немецким специалистам в антидроновых решетках и блоках "Контакт-1" на украинских танках разбирались в Defense Express.

Основной аргумент авторов публикации – нарушение так называемого "железного треугольника" танка, который включает в себя мобильность, защиту и эффективность. Дело в том, что чем больше дополнительных конструкций, тем больше вес машины, а значит, ухудшается ее проходимость. Кроме того, решетчатые конструкции могут:

Ограничивать обзор и ситуационную осведомленность экипажа, особенно на российских танках с обширными "клетками".

Замедлять поворот башни, что снижает скорость реагирования на угрозы.

Вызывать конфликты с бортовыми системами связи при установке средств РЭБ.

Приводить к ускоренному износу ходовой части.

Ограничивать использование штатных систем постановки дымовых завес.

Несмотря на это, обозреватели все же признают, что в условиях современной войны импровизированные средства защиты могут давать необходимый эффект на тактическом уровне.

Альтернативное решение

Авторы материала считают, что в стратегической перспективе лучшим решением остаются комплексы активной защиты (КАЗ), такие как Trophy. Так израильская система КАЗ уже получила модификации для борьбы с дронами-камикадзе, что делает ее потенциально эффективным решением для защиты танков.

Вместе с тем украинские аналитики отметили, что массовое оснащение бронетехники такими системами остается сложной задачей. В качестве примера приводится случай, когда в январе 2024 года Армия обороны Израиля установила на Merkava Mk 3 импровизированные "мангалы" и резиновые накладки для защиты от дронов и мин.

"То есть получается, что в необходимый момент сам Израиль не смог найти достаточное количество комплексов Trophy для своих танков, не говоря уже об удовлетворении потребностей на экспорт", — подытожили в Defense Express.

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Напомним, по данным командования ОСГВ "Хортица", один украинский танк Leopard 2 остановил наступление ВС РФ на Покровском направлении. Танк маневрировал и стрелял под разными углами, и в итоге обезвредил всю колонну противника.