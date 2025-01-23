Останется лишь старое шасси: что говорят о танке Leopard 3 и его оснащении

По прогнозам экспертов, новая машина может получить ряд усовершенствований, включая новую пушку, защиту, интеграцию с дронами и высокую степень цифровизации. В результате возникает вопрос о целесообразности проекта MGCS.

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Пока европейские оружейники работают над созданием танка нового поколения, в экспертных кругах поговаривают о неком промежуточном варианте, который станет своего рода "мостом" между ОБТ Leopard 2 и проектом MGCS. Речь идет о появлении танка Leopard 3, о котором рассказали в своем материале обозреватели Defense Express.

Пока проект Leopard 3 находится в стадии обсуждения, однако предполагается, что новая машина будет обладать следующими характеристиками:

130-мм пушка Rh-130 L/51 с автоматом заряжания от компании Rheinmetall.

с автоматом заряжания от компании Rheinmetall. Интеграция дронов , что откроет новые возможности в разведке и боевом применении.

, что откроет новые возможности в разведке и боевом применении. Цифровизация всех систем управления для повышения боевой эффективности.

всех систем управления для повышения боевой эффективности. Гибридная силовая установка , подобная Abrams M1E3, что соответствует современным тенденциям в военной технике.

, подобная Abrams M1E3, что соответствует современным тенденциям в военной технике. Новая башня и переконфигурация корпуса, а также внедрение динамической и активной защиты.

Судя по прогнозам экспертов, от предшественника Leopard 3 достанется лишь шасси, а все ключевые аспекты танка будут существенно переработаны. Между тем выбор 130-мм орудия Rh-130 L/51 вызывает вопросы, так как для MGCS рассматривается установка 140-мм пушки Ascalon, разработанной KNDS. Это вызывает дискуссии относительно целесообразности перехода сначала с 120 мм на 130 мм, а затем на 140 мм.

Кроме того, концепт Leopard 2 A-RC, представленный на Eurosatory 2024, уже демонстрировал возможность установки 140-мм орудия в новую башню. Это подчеркивает неопределенность в долгосрочной стратегии вооружения европейских бронетанковых сил.

Обозреватели отмечают, что если Leopard 3 получит столь широкие усовершенствования, включая новую пушку, защиту, интеграцию с дронами и высокую степень цифровизации, возникает вопрос: чем он будет принципиально отличаться от MGCS? С учетом всех планируемых характеристик Leopard 3 может приблизиться к возможностям будущей системы MGCS, что делает его не просто промежуточным решением, а полноценной современной боевой платформой.

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Ранее сообщалось, что в рамках программы создания танка нового поколения европейскими оружейниками было принято решение о создании не одной, а сразу трех специализированных боевых машин на базе MGCS. К традиционному ОБТ добавились еще две машины — танк с ракетным вооружением и так называемый "дрононосец".