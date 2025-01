Южноафриканский слон: танк Olifant — лучший на континенте

Olifant появился в ЮАР в 1976 году при небольшой помощи Израиля. Машина стала грозным противником советских танков Т-55 и Т-54, когда они встречались на поле боя в Анголе.

Если вы не эксперт в области военной истории и международных отношений, то, скорее всего, не подозреваете, что в ЮАР есть собственный основной боевой танк, который не сдает позиций десятилетиями.

Фокус перевел статью Кристиана Д. Орра об оригинальном южноафриканском танке Olifant.

Когда речь идет об основных боевых танках времен холодной войны, которые остаются на вооружении и по сей день, на ум сразу же приходит американский M1 Abrams, а также российский Т-72, британский Challenger и израильский Merkava. Но если вы не эксперт в области военной истории и международных отношений, то, скорее всего, не подозреваете, что в ЮАР есть собственный основной боевой танк, который не сдает позиций десятилетиями.

Скажите "привет" ("савубона", если вы зулус, или "гои миддаг", если вы африканер) танку Olifant ("слон"), Южноафриканских национальных сил обороны (SANDF) — вероятно, лучшей модели танка в истории африканского континента.

Танк Olifant Mk. 1 Фото: Архивное фото

История и технические характеристики Olifant

Olifant появился в 1976 году в виде модели Mk. 1, основанной на вышеупомянутом британском Challenger, но перепроектированной в ЮАР при небольшой помощи Израиля.

Технические характеристики Olifant:

Экипаж : 4 человека (командир, наводчик, заряжающий, водитель).

: 4 человека (командир, наводчик, заряжающий, водитель). Вес : 58 тонн.

: 58 тонн. Длина : 7,557 метра при измерении только корпуса; 9,83 метра с учетом орудия.

: 7,557 метра при измерении только корпуса; 9,83 метра с учетом орудия. Высота : 2,94 метра.

: 2,94 метра. Толщина брони : 51–152 мм.

: 51–152 мм. Максимальная скорость : Вариант Mk. 1 — 34,6 км/ч; варианты Mk. 1A и Mk. 1B, Mk. 2 — 56 км/ч.

: Вариант Mk. 1 — 34,6 км/ч; варианты Mk. 1A и Mk. 1B, Mk. 2 — 56 км/ч. Основное вооружение : Mk. 1 — 84-мм пушка Ordnance QF; более поздние варианты — 105-мм нарезное орудие Royal Ordnance L7.

: Mk. 1 — 84-мм пушка Ordnance QF; более поздние варианты — 105-мм нарезное орудие Royal Ordnance L7. Вспомогательное вооружение: коаксиальный пулемет .30 калибра (7,62x63 мм).

Всего компанией Olifant Manufacturing Co. и ее преемницей Land Systems OMC было произведено 224 Olifant всех вариантов вместе взятых.

Танк Olifant Mk. 2 Фото: Википедия

История эксплуатации и боевые характеристики Olifant (со слов бывших коллег)

Мой "boet" (что на африкаанс означает "приятель") "Грант" (псевдоним, разумеется), с которым я работал в качестве подрядчика по обеспечению безопасности на авиабазе Балад в Ираке с 2015 по 2018 год и которого некоторые из вас, дорогие читатели, могут помнить как одного из моих собеседников для статьи об элитном парашютном батальоне Южной Африки (он же "Parabats") в декабре 2024 года, любезно согласился рассказать о своем опыте как бывшего члена экипажа Olifant, служившего в SANDF. "Грант" служил в бронетанковой школе, а затем в подразделении коммандос, начав свою военную карьеру в качестве призывника и поднявшись по служебной лестнице до сержанта, а затем дослужился до офицерского звания и в конечном итоге покинул службу в звании "лейтенант с квалификацией майора". Вот что пишет "Грант" об "Олифанте" и его эффективности в бою:

"Благодаря 105-мм пушке L7 он был грозным противником 100-мм советских танков Т-55 и Т-54, когда они встречались на поле боя в Анголе. SADF [название SANDF во времена холодной войны] адаптировали танк и тактику к войне Буша, где танки использовались в операции "Modular Hooper and Packer" с конца 1987 по 1988 год на реке Ломба и позже [в] битве за Куито-Канавале. Имея превосходство в тактике и сильный тыловой эшелон, южноафриканцы продвигались вперед, и эти танки нанесли тяжелые потери противнику, [хотя] южноафриканцы не видели танковых боев со времен Второй мировой войны".

Большое спасибо за этот рассказ, "Грант"!

Где они сейчас?

Нынешний вариант этого танка — Mk. 2. Он имеет два преимущества по сравнению с оригиналом: на 25% ускоренный разгон и улучшенное соотношение мощности и веса, которое увеличилось с 14,4 лошадиных сил на тонну до 17,19 лошадиных сил на тонну.

На данный момент построено всего 26 экземпляров этого нового "Олифанта", поскольку SANDF решил направить больше средств на модернизацию старых версий.

