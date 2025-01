Південноафриканський слон: танк Olifant — найкращий на континенті

Olifant з'явився в ПАР 1976 року за невеликої допомоги Ізраїлю. Машина стала грізним противником радянських танків Т-55 і Т-54, коли вони зустрічалися на полі бою в Анголі.

Related video

Якщо ви не експерт у галузі військової історії та міжнародних відносин, то, найімовірніше, не підозрюєте, що в ПАР є власний основний бойовий танк, який не здає позицій десятиліттями.

Фокус переклав статтю Крістіана Д. Орра про оригінальний південноафриканський танк Olifant.

Коли йдеться про основні бойові танки часів холодної війни, які залишаються на озброєнні й донині, на думку одразу ж спадає американський M1 Abrams, а також російський Т-72, британський Challenger та ізраїльський Merkava. Але якщо ви не експерт у галузі військової історії та міжнародних відносин, то, найімовірніше, не підозрюєте, що в ПАР є власний основний бойовий танк, який не здає позицій десятиліттями.

Скажіть "привіт" ("савубона", якщо ви зулус, або "гої міддаг", якщо ви африканер) танку Olifant ("слон"), Південноафриканських національних сил оборони (SANDF) — імовірно, найкращій моделі танка в історії африканського континенту.

Танк Olifant Mk. 1 Фото: Архивное фото

Історія та технічні характеристики Olifant

Olifant з'явився 1976 року у вигляді моделі Mk. 1, заснованої на вищезгаданому британському Challenger, але перепроєктованої в ПАР за невеликої допомоги Ізраїлю.

Технічні характеристики Olifant:

Екіпаж : 4 людини (командир, навідник, навідник, заряджаючий, водій).

: 4 людини (командир, навідник, навідник, заряджаючий, водій). Вага : 58 тонн.

: 58 тонн. Довжина : 7,557 метра за вимірювання тільки корпусу; 9,83 метра з урахуванням гармати.

: 7,557 метра за вимірювання тільки корпусу; 9,83 метра з урахуванням гармати. Висота : 2,94 метра.

: 2,94 метра. Товщина броні : 51–152 мм.

: 51–152 мм. Максимальна швидкість : Варіант Mk. 1 — 34,6 км/год; варіанти Mk. 1A і Mk. 1B, Mk. 2 — 56 км/год.

: Варіант Mk. 1 — 34,6 км/год; варіанти Mk. 1A і Mk. 1B, Mk. 2 — 56 км/год. Основне озброєння : Mk. 1 — 84-мм гармата Ordnance QF; пізніші варіанти — 105-мм нарізна гармата Royal Ordnance L7.

: Mk. 1 — 84-мм гармата Ordnance QF; пізніші варіанти — 105-мм нарізна гармата Royal Ordnance L7. Допоміжне озброєння: коаксіальний кулемет .30 калібру (7,62x63 мм).

Загалом компанією Olifant Manufacturing Co. та її спадкоємицею Land Systems OMC було вироблено 224 Olifant усіх варіантів разом узятих.

Танк Olifant Mk. 2 Фото: Вiкiпедiя

Історія експлуатації та бойові характеристики Olifant (зі слів колишніх колег)

Мій "boet" (що африканською означає "приятель") "Грант" (псевдонім, зрозуміло), з яким я працював як підрядник із гарантування безпеки на авіабазі Балад в Іраку з 2015 до 2018 року, і якого деякі з вас, дорогі читачі, можуть пам'ятати як одного з моїх співрозмовників для статті про елітний парашутний батальйон Південної Африки, він же "Parabats", у грудні 2024 року, люб'язно погодився розповісти про свій досвід як колишнього члена екіпажу Olifant, який служив у SANDF. "Грант" служив у бронетанковій школі, а потім у підрозділі командос, розпочавши свою військову кар'єру як призовник і піднявшись службовими сходами до сержанта, а потім дослужився до офіцерського звання і зрештою залишив службу у званні "лейтенант із кваліфікацією майора". Ось що пише "Грант" про "Оліфант" і його ефективність у бою:

"Завдяки 105-мм гарматі L7 він був грізним противником 100-мм радянських танків Т-55 і Т-54, коли вони зустрічалися на полі бою в Анголі. SADF [назва SANDF за часів холодної війни] адаптували танк і тактику до війни Буша, де танки використовували в операції "Modular Hooper and Packer" з кінця 1987 до 1988 року на річці Ломба та пізніше [в] битві за Куїто-Канавале. Маючи перевагу в тактиці і сильний тиловий ешелон, південноафриканці просувалися вперед, і ці танки завдали важких втрат супротивнику, [хоча] південноафриканці не бачили танкових боїв з часів Другої світової війни".

Велике спасибі за цю розповідь, "Грант"!

Де вони зараз?

Нинішній варіант цього танка — Mk. 2. Він має дві переваги, як порівняти з оригіналом: на 25% прискорений розгін і поліпшене співвідношення потужності та ваги, яке збільшилося із 14,4 кінських сил на тонну до 17,19 кінських сил на тонну.

Наразі побудовано лише 26 екземплярів цього нового "Оліфанта", оскільки SANDF вирішив спрямувати більше коштів на модернізацію старих версій.

Про автора

Крістіан Д. Орр — колишній офіцер ВПС, співробітник федеральних правоохоронних органів і приватний військовий підрядник (працював в Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратах, Косові, Японії, Німеччині та Пентагоні). Кріс здобув ступінь бакалавра в галузі міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії (USC) і ступінь магістра в галузі розвідки (з ухилом у вивчення тероризму) в Американському військовому університеті (AMU). Він також публікувався в журналах The Daily Torch і The Journal of Intelligence and Cyber Security.