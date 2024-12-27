Упіймав на гачок: рибалка підчепив жінку, що тонула, і витягнув її із сильної течії

Свідками інциденту стали рибалки, які ловили рибу на березі. Один із них за допомогою вудки та гачка зачепив її за одяг і витягнув на берег.

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Швидка реакція і винахідливість місцевого рибалки врятували життя 31-річній жінці, яка потрапила у зворотну течію під час нічного купання на пляжі Діас у затоці Моссел (ПАР). Інцидент стався в середу, 18 грудня, близько 00:57. Про це пише ABC 6.

Жінка, мешканка міста Джордж, була затягнута в океан сильною течією, викликаною весняним відливом. Свідками події стали рибалки, які ловили рибу на березі. Один із них, проявивши кмітливість, використав вудку з прикріпленим рибальським гачком, щоб зачепити жінку за джинси і витягнути її в безпечне місце.

Коли рівень води досяг лінії пояса, рибалка увійшов у воду і допоміг жінці вибратися на берег. До моменту прибуття рятувальної служби NSRI Mossel Bay (Національний інститут порятунку на морі), поліції ПАР, швидкої допомоги Frontier Medix та інших екстрених служб жінка вже була в безпеці.

Пляж Діас у затоці Моссел Фото: Booking

Медики надали постраждалій допомогу на місці, діагностувавши симптоми неглибокого утоплення, однак подальшого лікування не знадобилося.

Вчинок рибалки, чиї дії буквально врятували життя жінки, що потопає, отримав високу оцінку як з боку очевидців, так і від представників екстрених служб. Його винахідливість стала прикладом того, як рішучі дії можуть змінити результат трагічних обставин.

NSRI нагадала жителям і гостям регіону про небезпеку сильних течій, особливо в період весняного відпливу, і закликала дотримуватися заходів безпеки під час відвідування пляжів.

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