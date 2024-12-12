"Крила краси": дівчина спантеличена тим, що вона знайшла на борту літака (відео)

У ролику, що став вірусним, дівчина показує знахідку, залишену кимось із пасажирів. Користувачі соцмереж швидко почали обговорювати "втрачені крила краси" в коментарях.

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Користувач TikTok під ніком @g_buser поділився курйозною історією, яка привернула увагу мільйонів. Під час польоту пасажир Delta Airlines виявив на стіні літака накладні вії.

"Якщо ви нещодавно летіли Delta і сиділи у 27 ряду, ви щось забули", — підписав автор 6-секундний ролик, який зібрав уже понад 1,2 мільйона переглядів.

На відео дівчина показує знахідку, а потім переводить камеру на аварійний вихід, де на стіні й були прикріплені "втрачені крила краси". Користувачі TikTok почали жартувати в коментарях.

"Як я ж я сміявся", "Це могла б бути я (не буду брехати)", "Тихіше, літак спить", — підколов третій.

До обговорення несподівано долучилися навіть популярні бренди косметики.

"Ми всі там були...", — написав представник компанії Sally's Beauty.

Під час польоту пасажир Delta Airlines в аварійному ряду виявив на стіні літака накладні вії Фото: TikTok

Небайдужі глядачі також висловили інтерес до деталей події.

"Мені відчайдушно потрібно знати, перемістилися вони під час важкого сну чи були покладені туди для зручності", — написав один із користувачів TikTok.

Попри безліч здогадок, найімовірніше, пасажир просто зняв вії в рамках своєї процедури догляду за шкірою під час польоту, про що згодом забув. Однак фахівці попереджають про ризики таких процедур. Косметолог Мері-Лііна пояснила, що сухе повітря в літаку може нашкодити шкірі, а гігієнічні умови далеко не ідеальні.

"Літак — це, мабуть, одне з найбрудніших місць на землі, щоб починати доглядати за шкірою", — наголосила вона.

Раніше Фокус повідомляв, що студент похвалився"найдовшою у світі поїздкою на заняття". Гуанлі Сюй пояснює, що витрати на щотижневі перельоти виявилися порівнянними зі щомісячними витратами на життя в іншій країні. За його словами, подорож туди й назад займає близько 72 годин.

Також стало відомо, що чоловік помітив затонуле судно в Google Earth і вирушив на його пошуки. Мандрівник на ім'я Джош, відомий своїми незвичайними знахідками в Google Earth, цього разу виявив затонулий корабель, вивчаючи узбережжя Великої Британії.