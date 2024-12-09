8800 км заради лекції: студент похвалився "найдовшою у світі поїздкою на заняття" (фото)

Гуанлі Сюй пояснює, що витрати на щотижневі перельоти виявилися порівнянними зі щомісячними витратами на життя в іншій країні. За його словами, подорож туди й назад займає близько 72 годин.

Related video

28-річний іноземний студент Гуанлі Сюй з Китаю, завершив останній семестр в Університеті RMIT (Мельбурн, Австралія) в незвичайному форматі. Щопонеділка він вирушав зі свого рідного міста Дечжоу в іншу країну, щоб відвідати заняття, а вже в середу ввечері повертався додому. Про це пише SBS News.

Таке рішення хлопець пояснює тим, що витрати на щотижневі перельоти виявилися порівнянними зі щомісячними витратами на життя в Австралії. 28-річний студент став відомим після того, як опублікував відео на Douyin, китайській версії TikTok. Його ролик під назвою "Кидаю виклик найдовшій у світі поїздці на заняття" зібрав тисячі переглядів і коментарів. На відео Сюй показав свій шлях довжиною 8800 кілометрів, який він здійснював 11 разів із серпня до жовтня.

"Подорож туди й назад займає близько 72 годин. В один бік — це приблизно 10-13 годин на літаку", — розповів він.

За словами студента, кожна поїздка обходилася йому в 1500 доларів, що лише трохи перевищує звичайні витрати на проживання в Мельбурні.

Студент розповів, що подорож туди й назад займає близько 72 годин Фото: SBS

Основними причинами свого рішення Сюй називає бажання проводити більше часу з сім'єю та дівчиною, а також підготовку до кар'єри в Китаї після закінчення навчання. Для нього важливим фактором стала наявність регулярних авіарейсів між Китаєм та Австралією, що зробило такий графік здійсненним.

"Мені більше подобається обстановка в Китаї. Після стількох років життя за кордоном я хотів проводити більше часу з сім'єю", — пояснює він.

Сюй приїхав до Австралії вісім років тому, щоб здобути освіту з ігрового дизайну та управління мистецтвом. Однак саме його останній семестр став для нього "сміливим експериментом", який не лише збагатив життєвий досвід, а й дав змогу краще зрозуміти, як планувати майбутнє.

Зараз Сюй повернувся в Мельбурн, щоб підготуватися до церемонії вручення дипломів. Підбиваючи підсумки свого незвичайного тримісячного досвіду, він підкреслив, що такий формат підходить не всім.

"Якщо у вас є час і можливість ретельно все спланувати, це може бути корисним досвідом. Але якщо ви тільки починаєте адаптацію за кордоном, краще зосередитися на місцевому житті", — підсумував він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив затонуле судно в Google Earth і вирушив на його пошуки. Мандрівник на ім'я Джош, відомий своїми незвичайними знахідками в Google Earth, цього разу виявив затонулий корабель, вивчаючи узбережжя Великої Британії.

Також стало відомо, що сім'я живе на найвіддаленішому острові у світі. Шматок суші, загублений у південній частині Атлантики, став домівкою для сім'ї Келлі Грін, яка розповідає про своє унікальне життя користувачам соцмереж. Один з її роликів став вірусним і набрав понад 1,8 млн переглядів.